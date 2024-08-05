Να απαντήσουν στις καταγγελίες για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας στη Χειμάρρα μετά τη νίκη του «εκλεκτού» του Έντι Ράμα Βαγγέλη Τάβου καλούν τα Τίρανα ελληνικές διπλωματικές πηγές.

"Οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν από μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών στο Δήμο Χειμάρρας, ιδίως περί πληθυσμιακής αλλοίωσης του εκλογικού σώματος και άρνησης του συνταγματικού δικαιώματος της ψήφου σε χιλιάδες πολίτες της Χειμάρρας με την πρόφαση της λήξης ισχύος των Δελτίων Ταυτότητάς τους, εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για το αδιάβλητο της διαδικασίας" αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές για τη νίκη.



"Η δημοκρατική αρχή και το ευρωπαϊκό κεκτημένο επιβάλλουν στις αλβανικές αρχές να αξιολογήσουν και να απαντήσουν όλες τις αναφορές που σχετίζονται με την ακεραιότητα των χθεσινών εκλογών", τονίζεται.

Νίκη για τον Βαγγέλη Τάβο

Νίκη του υποψήφιου του σοσιαλιστικού κόμματος του Έντι Ράμα, Βαγγέλη Τάβο έβγαλαν οι κάλπες στη Χειμάρρα.

Στο 100% των αποτελεσμάτων ο Τάβος συγκέντρωσε ποσοστό 58,62% με 4.858 ψήφους, ενώ ο Πέτρος Γκικουρίας συγκέντρωσε το 41,38% με 3.400 ψήφους.

Η καταμέτρηση των ψήφων ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο κέντρο της εκλογικής επιτροπής στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Χειμάρρας.

Στην αίθουσα παρίσταντο οι δύο υποψήφιοι, καθώς και ο βουλευτής και πρόεδρος του ΚΕΑΔ, Βαγγέλης Ντούλες και βουλευτής και γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Blendi Klosi.

Από την πλευρά του, ο Φρέντη Μπελέρης κατήγγειλε τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα για χειραγώγηση εκλογικών αποτελεσμάτων, δεδομένου μάλιστα ότι για πρώτη φορά απαγορεύτηκε στους κατόχους παλαιών ταυτοτήτων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην περιοχή.

Σε δήλωσή τουτου ο Βαγγέλης Τάβος ευχαρίστησε τον Ράμα για τη στήριξή του, ενώ απηύθυνε πρόσκληση στον Πέτρο Γκικουρία να αναλάβει αντιδήμαρχος στη νέα δημοτική αρχή.

