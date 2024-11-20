Πυρ ομαδόν εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη τόσο για τις θέσεις που έχει εκφράσει όσο και για την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το Πόθεν Έσχες του εξαπέλυσαν οι υποψήφιοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Το debate πριν την πρώτη αναμέτρηση του πρώτου γύρου την ερχόμενη Κυριακή, εστιάστηκε στην κριτική εναντίον των πολιτικών της κυβέρνησης, αλλά και σε μύδρους εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προχωρά στην ίδρυση νέου κόμματος το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, οι λύσεις που προτάθηκαν κυρίως για την οικονομία ήταν ελάχιστες, με τον Παύλο Πολάκη να επισημαίνει την ενίσχυση του εισοδήματος, με την άμεση επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ υπήρξε αναφορά και στη φορολογία και τον ΦΠΑ.

Ενότητα Οικονομία

Κριτική στην κυβέρνηση και στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, περιγραφή της κατάστασης για την ακρίβεια, τις τράπεζες και τα χαμηλά εισοδήματα, περιελάμβαναν οι τοποθετήσεις των τεσσάρων υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την οικονομία. Τι δεν περιελάμβανε η συζήτηση; Προτάσεις... και δη κοστολογημένες.

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος τροχονόμος για τα συμφέροντα

Ο Σωκράτης Φάμελλος αρκέστηκε σε έναν αντιπολιτευτικό λόγο εναντίον της κυβέρνησης, εστιάζοντας στα φαινόμενα της αισχροκέρδειας, στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου για την Οικονομία:

«Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση λένε ψέματα. Ακριβώς για να καλύψουν τη δική τους ευθύνη και στην ακρίβεια αλλά και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Και έχει γίνει κατανοητό σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι η ακρίβεια - και για να είμαι συγκεκριμένος - η αισχροκέρδεια είναι δυστυχώς μια επιλογή που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.

Και γιατί λέει ψέματα; Γιατί η μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και ιδιαίτερα στα τρόφιμα, αυτό που λέμε το ΦΠΑ των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι περίπου 900 εκατομμύρια, ενώ η μείωση του ΦΠΑ ως οριζόντιο μέτρο, γιατί για τον μηδενισμό μιλάμε ως προσωρινό μέτρο, προσεγγίζει περίπου τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση όμως των εσόδων από ΦΠΑ ξεπερνάει τα τρία δισεκατομμύρια.

Δηλαδή, η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα από το ΦΠΑ από ότι έχει προϋπολογίσει με αποτέλεσμα να έχουμε μια διπλή αισχροκέρδεια. Την αισχροκέρδεια της αγοράς, αλλά και δυστυχώς την είσπραξη. Εγώ θα την πω και αυτή η αισχροκέρδεια της πολιτείας και μάλιστα με μια λάθος αναλογία φόρων, με περισσότερους έμμεσους που είναι και άδικοι φόροι και λιγότερους άμεσους. Δηλαδή ακόμα και στη φορολογία βάζει πλάτη σε συγκεκριμένα συμφέροντα ο κύριος Μητσοτάκης.

Μάλλον είναι ο καλύτερος τροχονόμος για τα υπερκέρδη.Τα οδηγεί στα ολιγοπώλια και επιλέγει να τα στηρίζει και έτσι φεύγουν από την αγορά και από τα νοικοκυριά ποσά τα οποία την τελευταία τριετία, φτάνουν τα 20 δισεκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν εργασία, νέα παραγωγή, μεγαλύτερη κυκλοφορία χρήματος και σίγουρα ευημερία και σε μικρομεσαίους και σε οικογένειες. Τελικά πλήττονται όλοι από την πολιτική αυτή. Αλλά μπορεί να αλλάξει γιατί είναι επιλογή της κυβέρνησης».

Πολάκης: Να επιστρέψουν από φέτος 13ος μισθός και 13η σύνταξη

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε σε... επιστροφές, τόσο σε ότι αφορά στα ποσοστά ελέγχου της ΔΕΗ από το Κράτος, όσο και στους μισθούς και τις συντάξεις, κάνοντας λόγο για άμεση επιστροφή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης σε Δημόσιο και συνταξιούχους.

Πιο αναλυτικά η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη:

«Είναι ένας από τους πυλώνες τους οποίους έχω διατυπώσει ότι θέλουμε να χτυπήσουμε. Τα καρτέλ θέλουμε επανάκτηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, υπό δημόσιο έλεγχο. Δηλαδή, αν η Εθνική Τράπεζα δεν επιστρέψει στο Δημόσιο, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μικρομεσαίους, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα επιτόκια δανεισμού, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα 1,8 δισ. υπερκέρδη που έχουν οι τράπεζες από τις χρεώσεις τους στις συναλλαγές. Εάν το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ δεν επιστρέψει υπό δημόσιο έλεγχο, δεν σπάει το καρτέλ με τη Μοτορ Οιλ που μόλις έγινε αυτή η ιστορία το πήρε ο Λάτσης στον έλεγχο δηλαδή των ΕΛΠΕ και εκτίναξαν το ποσοστό κέρδους ανά βαρέλι.

Τρίτον τη ΔΕΗ. Αν δεν πάρουμε το 51% της ΔΕΗ πίσω, πάλι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κερδοσκοπία στο ρεύμα. Θέλουμε επανάκτηση δημόσιων αγαθών υπό δημόσιο έλεγχο για να μπορέσουν να χτυπήσουμε τα καρτέλ. Αλλιώς η παραγωγική μηχανή της χώρας προς όφελος της πλειοψηφίας δεν πρόκειται να πάρει μπροστά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και γιατί ανέβασε πολύ τις ασφαλιστικές εισφορές στο ανώτερο 20% των ελευθεροεπαγγελματιών και των μικρομεσαίων στο 80% τα μείωσε. Δεύτερον, φυσικά και λέω και το φωνάζω και αποτελεί και βασικό στοιχείο της προγραμματικής πρότασης που διατυπώνω ότι πρέπει να αναστρέψουμε την υποτίμηση της εργασίας που έφεραν τα μνημόνια.

Τα μνημόνια έκαναν δύο πράγματα: Μείωσαν την αξία της εργατικής δύναμης και ιδιωτικοποίησαν δημόσια περιουσία. Οι μνημονιακοί κανόνες δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή. Τώρα που είμαστε εκτός μνημονίων πρέπει να αμφισβητηθούν. Άρα σαφώς και πρέπει από φέτος να γυρίσει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη.

Φαραντούρης για επιχειρείν: «Δεν δαιμονοποιούμε τίποτα» - Αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Νίκος Φαραντούρης αναφέρθηκε στη σχέση του επιχειρείν και των πραγματικών επιδόσεων των εργαζομένων, ενώ άφησε και αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη και τη δήλωσή του περί business friendly κόμματος.

Πιο αναλυτικά:

«Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζω με επιτυχία εδώ και δέκα χρόνια στο πανεπιστήμιο που είμαι διευθυντής, του πιο δημοφιλούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην ενέργεια, ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα το οποίο παίρνει υποτροφίες από κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με κριτήρια τις επιδόσεις και κοινωνικά κριτήρια και έτσι έχουμε στο τέλος κάθε χρόνου επιχειρήσεις να επιβραβεύουν τις πραγματικές επιδόσεις και την αριστεία, όχι την ψευδεπίγραφη αριστεία των δήθεν αρίστων, του νεποτισμού και της οικογενειοκρατίας, αλλά απλά παιδιά του καθημερινού μόχθου που παίρνουν μια επιβράβευση για τις επιδόσεις τους και τον κόπο τους.

Σας λέω ένα απλό παράδειγμα: Πώς μπορεί το επιχειρείν να επιβραβεύσει τις επιδόσεις και τη δουλειά και τον κόπο και τον μόχθο και τον ιδρώτα; Επειδή όμως με ρωτάτε και για το κόμμα...

Πριν από λίγο συναντήθηκα με τους απεργούς του Κόκκινου και της Αυγής, με τους οποίους συναντήθηκα και την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία του Κόκκινου και τους κατέθεσα ένα αναλυτικό πλάνο για τη βιωσιμότητα, την αναδιάρθρωση και τη διάσωση δύο εμβληματικών σταθμών του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα του προοδευτικού κόσμου, που είναι ντροπή, που είναι κλειστοί και απλήρωτοι οι εργαζόμενοί τους και μεταξύ άλλων τους ρώτησα εάν θα έβλεπαν ενδεχομένως και τη συμμετοχή ιδιωτών στην αναδιάρθρωση και τη διάσωση, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κατέθεσαν σαν πλάνο και οι άνθρωποι, βεβαίως, το ακούν.

Άρα λοιπόν, προς Θεού, δεν δαιμονοποιούμε τίποτα. Απλά δεν βάζω το επιχειρείν πριν από οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο κάποιοι άλλοι ευαγγελίζονται στρεβλά».

Κριτική στην κυβέρνηση από τον Γκλέτσο

Ο Απόστολος Γκλέτσος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην οικονομία, εστιάζοντας στα στοιχεία που δείχνουν τους Έλληνας να βρίσκονται στην 27η θέση, από τους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης.

Πιο αναλυτικά:

«Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με προίκα 37 δισ. από την κυβέρνηση του Τσίπρα και με την ευκαιρία, με ρυθμισμένο το εξωτερικό μας δάνειο και ότι δεν χρεοκοπήσαμε, 30 δισ. ευρώ. Θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει και έχει να κάνει με το εξής: Ότι στην Ευρώπη σήμερα, αν σας δείξω ένα διάγραμμα, το οποίο είναι από την ΕΛΣΤΑΤ, στην Ευρώπη των 27, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, ο μισθός των Ελλήνων, είμαστε στην 26η θέση – Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία, αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο».

Ενότητα Κλιματική κρίση

Επίθεση Πολάκη σε Κασσελάκη για το Μάτι: Αισχρή προπαγάνδα

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για μία άλλη πολιτική πρόταση και μίλησε για τεχνητή νοημοσύνη και αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναφορικά με τους νεκρούς στη φωτιά στο Μάτι, ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για «αιχρή προπαγάνδα», τονίζοντας ότι ο κ. Κασσελάκης «αρχίζει να χρησιμοποιεί επιχειρήματα από το δεύτερο υπόγειο της ομάδας αλήθειας».

Πιο αναλυτικά:

«Μια άλλη πολιτική απόφαση για το πώς μπορεί να λυθεί. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία εποχή μετάβασης όπου η ανεξέλεγκτη μεγέθυνση της οικονομίας και η ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του παγκόσμιου οικοσυστήματος, αυτό δημιουργεί κλιματική κρίση, δημιουργεί ρύπανση πολλών μορφών και δημιουργεί και μεγάλη κατάργηση της βιοποικιλότητας.

Εμείς μπορούμε στους σημερινούς καιρούς να χρησιμοποιήσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που είναι εισαγωγή της ψηφιοποίησης στη ζωή μας, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνητή νοημοσύνη για να αποκρούσουμε συνέπειες της κλιματικής κρίσης Κάνουμε κάτι τέτοιο; Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης για την Ελλάδα είναι αντιπλημμυρικά παντού και στις πόλεις και για την προστασία των καλλιεργιών .Εκεί πρέπει να στραφεί ένας τεράστιος όγκος του χρήματος και από το ταμείο ανάκαμψης που δεν στράφηκε. Ακόμα περιμένουμε».

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη για το Μάτι, ο Παύλος Πολάκης είπε:

«Ο κ. Κασσελάκης επειδή έχει πάρει την κατηφόρα και ξεφουσκώνει, αρχίζει να χρησιμοποιεί επιχειρήματα από το δεύτερο υπόγειο της ομάδας αλήθειας, γυρνώντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ρεπουμπλικανικό παρελθόντος του. Τι κάναμε; Κρύβαμε νεκρούς στο Μάτι; Γιατί να το κρύψουμε; Για ποιο λόγο; Να πετύχουμε τι; Αυτή την τοξική προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας ότι έκρυβε και δεν ντρέπονται να λένε τέτοια πράγματα.

Αισχρή προπαγάνδα σε μία κατάσταση που σε μιάμιση ώρα κάηκε από την κορυφή του βουνού μέχρι κάτω, με 10-11 μποφόρ αέρα, που υπήρξε αυτή η καταστροφή και που εμείς αφήσαμε μια ολόκληρη υποδομή και μία άλλη λογική με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών που το κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης και φτιάξε ένα υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που τι κατάφερε; Ούτε τα χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης δεν έχει μπορέσει να χρησιμοποιήσει με το πρόγραμμα Αιγίς.

Γκλέτσος: Η πυρκαγιά δεν σβήνεται όταν συμβαίνει

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για πρόβλεψη και έργα πριν ξεσπάσουν οι φωτιές και οι πλημμύρες.

Πιο αναλυτικά:

«Να ξέρετε ότι η πυρκαγιά δεν σβήνεται τη στιγμή που έχουμε το φαινόμενο - Η πυρκαγιά σβήνεται 1 - 2 χειμώνες πριν. Όταν έχει τον καιρό που μπορείς να προσεγγίσεις, δεν θα πας. Το χειμώνα με τα χιόνια να κάνεις αντιπυρικές ζώνες ή να βγάλεις τα αυτά που είναι έχουν ξεραθεί και να κάνεις όλες εκείνες τις εργασίες για να που θα πρέπει να προστατεύσεις το δάσος σου και να ανοίξεις, να φτιάξεις τις μεγάλες ζώνες.

Πας και τα καθαρίζεις, ανοίγεις δρόμους, φτιάχνεις τους πυροσβεστικούς κρουνούς και είσαι έτοιμος. Αν συμβεί να ξέρεις ότι δεν θα καούν τουλάχιστον τα σπίτια και δεν θα σου καούν άνθρωποι. Οπότε έχεις μετά αν δεν καεί το δάσος έχεις το απόλυτο αντιπλημμυρικό που είναι το δάσος. Οπότε εξοικονομείς χρήματα για τα αντιπλημμυρικά. Και από εκεί και πέρα βλέπεις ποια αντιπλημμυρικά σου χρειάζονται για να τα φτιάξεις - και τα φτιάχνεις.

Φάμελλος: Πολύ μεγάλο το κόστος αναστολής χρήσης των ορυκτών καυσίμων

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και τις νέες άδειες. Τόνισε ότι το κόστος για την αναστολή χρήσης των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ μεγάλο και μίλησε για το ισοζύγιο βιωσιμότητας των κοιτασμάτων που έχουν εντοπιστεί.

Πιο αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Δυστυχώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη όσον αφορά ιδιαίτερα το Τουρκολιβυκό, δεν έλαβε υπ' όψιν όπως έπρεπε τουλάχιστον. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι όταν τελειώσουν οι έρευνες στην περιοχή που γίνονται τώρα, θα πρέπει να αποφασιστεί βιωσιμότητα. Διότι μην υποτιμάτε το ζήτημα ότι η κλιματική κρίση και δυστυχώς όλα τα προβλήματα που επιφέρει, που φτάνουν στην καταστροφές και στη μεγέθυνση των ανισοτήτων, φέρνει και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για την αναστολή της χρήσης των ορυκτών καυσίμων.

Και δεν είναι ζήτημα μόνο οικονομικό. Είναι και ζήτημα επιβίωσης. Δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι τα ισοζύγια βιωσιμότητας αυτών των κοιτασμάτων όταν τελειώσει η διαδικασία της έρευνας και πρέπει με μεγάλη προσοχή να τα δούμε. Δεν έχω μιλήσει όμως ποτέ για αλλαγή θέσης όσον αφορά τις ήδη αδειοδοτημένες περιοχές. Ναι, έχουμε μιλήσει και δεσμεύομαι γι' αυτό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική για νέες άδειες, γιατί δεν υπάρχει και βιωσιμότητα για νέα κοιτάσματα. Για τη βιωσιμότητα που αμφισβητείται της κοινωνίας των πολιτών από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, την ξηρασία.

Και η παγκόσμια κοινότητα κλείνει τα μάτια της. Δυστυχώς ο ρυθμός αύξηση θερμοκρασίας επιταχύνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα βιωσιμότητας, όχι της οικονομίας της ζωής».

Follow up ΕΡΩΤΗΣΗ: Η διευκρίνιση πάντως είναι ότι εσείς δεν πρόκειται να ενταχθείτε σε αδειοδοτημένα οικόπεδα στις εξορύξεις;

«Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αποφασίσει ακριβώς γιατί υπάρχει, πρώτον, το συμφέρον της χώρας μας και δεύτερον διότι αυτό θα εξαρτηθεί και από τη βιωσιμότητα του αποτελέσματος των ερευνών. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά η δική μου να έχουμε μια ξεκάθαρη οικολογική ταυτότητα, δεν είναι μόδα. Δεν είναι γιατί πουλάει ή γιατί είναι μοντέρνο. Έχει να κάνει με τη ζωή. Και όσο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η παγκόσμια κοινωνία δεν οδηγείται σε σωστό δρόμο, κινδυνεύουμε.

Διότι έχω ακούσει πάρα πολλές δεσμεύσεις και σε συμβούλια υπουργών που έχω εκπροσωπήσει και στον ΟΗΕ που έχω πάει όταν είχα την ευθύνη του υπουργείου, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει έργα και παρότι δεσμεύεται η παγκόσμια κοινότητα, πάμε προς τα πίσω. Μάλλον πάμε πολύ προς τα μπροστά... στον ρυθμό εκπομπών αλλά και στην αύξηση θερμοκρασίας. Και πιθανά η εκλογή του κυρίου Τραμπ δημιουργεί νέα ερωτήματα.

Εγώ θα έλεγα ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι μια πολύ ισχυρή συμφωνία για το κλίμα, που να διασφαλίζει ότι δεν θα κινδυνεύουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευάλωτοι. Γιατί πρώτα οι ευάλωτοι θα κινδυνεύσουν».

Φαραντούρης: Συντονισμός και εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των κρατών-μελών της ΕΕ

Την συντονισμένη ενέργεια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε ως λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ο Νίκος Φαραντούρης.

Πιο αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο έκανα μια παρέμβαση στην Ολομέλεια έχοντας την ευθύνη της Ευρωομάδας μου για την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω ζητήσει δύο πράγματα τα οποία έχουν γίνει ήδη καταρχήν δεκτά.

Πρώτον, συντονισμό και εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 κρατών μελών. Ξέρετε γιατί το ζήτησα αυτό; Για να αντισταθμίσουμε την ανεπάρκεια της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα, τέσσερα χρόνια να διαχειριστεί τα στοιχειώδη, θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, ερημοποίηση. Αντισταθμίσουμε με συντονισμό των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας πρώτον αυτών.

Δεύτερον, οραματίζομαι και είναι στους δέκα άξονες που έχω καταθέσει για την επόμενη μέρα, τους δέκα άξονες, το πρόγραμμά μου για τη χώρα. Ένα εθνικό σχέδιο πολιτικής Προστασίας επιτέλους που θα δίνει έμφαση στην περιφέρεια και στα περιφερειακά προγράμματα και στα περιφερειακά σχέδια. Δεν μπορεί όλη η Ελλάδα να συντονίζεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αθήναπου δεν ξέρει τι του γίνεται, στον Έβρο, στη Ρόδο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη.

Έμφαση στην περιφέρεια, αποκεντρωμένα σχέδια πολιτικής προστασίας λοιπόν σε εθνικό επίπεδο και εναρμόνιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας των 27 κρατών μελών. Διότι όταν έχουμε μια πλημμύρα, διότι όταν έχουμε μια θεομηνία μέχρι να πάρει πρέφα ο Κικίλιας τι γίνεται; Θα έρθει ένα αεροπλάνο από τη Σλοβακία, Σλοβενία να κατάσβεση την πυρκαγιά ή θα έρθει μια μονάδα κρούσης από την Ιταλία;

Αυτό σημαίνει ιδρώνω τη φανέλα στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εθνικά συμφέροντα και την κοινωνία».

Ενότητα εξωτερική πολιτική

Γκλέτσος: Πρέπει να νοιάζεσαι για τη σεξουαλικότητα των εργατών που φέρνεις από το εξωτερικό

Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι πρέπει «να γίνει ευρωπαϊκό ζήτημα, με έναν τρόπο ανθρωπιστικό, αλλά και πατριωτικό», ενώ σε ερώτηση για τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με τις εισαγόμενες ιερόδουλων από οίκους ανοχής, είπε ότι «πρέπει να νοιάζεσαι για τη σεξουαλικότητα των εργατών που φέρνεις από το εξωτερικό».

Πιο αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει ευρωπαϊκό ζήτημα και με έναν τρόπο ανθρωπιστικό, αλλά και πατριωτικό και κυρίως ευρωπαϊκό – Θα κοιτάξουμε με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μεγάλο αυτό ζήτημα, το οποίο βεβαίως θα βρεθεί μπροστά μας, να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση.

Όταν αυτό κατ αρχήν ετέθη, διότι εκεί που είμαι στην αντιπολίτευση, στη Στερεά Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και υπάρχει ζήτημα διότι όταν φέρνεις τέτοιους ανθρώπους -μιλάω για τις συμφωνίες εργατών, οι οποίοι έρχονται νόμιμα μεταξύ κρατών- για να εργαστούν πρέπει, όταν φέρνεις νέους ανθρώπους να νοιάζεσαι και για τη σεξουαλικότητα τους. Αλλιώς υπάρχουν ζητήματα. Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το βρεις μπροστά σου. Το έχουμε δει και μακάρι να να λυθεί και να μην το ξαναδούμε. Πρέπει όμως όταν είσαι και εκεί και είσαι και και θέλεις να κυβερνήσεις, να τα σκέφτεσαι όλα».

Πολάκης: Δεν είχαμε κανένα λόγο να πάρουμε τεθωρακισμένα οχήματα και να τα στείλουμε στα τάγματα του Αζόφ

Ο Παύλος Πολάκης ρωτήθηκε για τη στάση της κυβέρνησης στο μεγάλο θέμα του ουκρανικού πολέμου, λέγοντας ότι είναι αντίθετος στην εισβολή της Ρωσίας, τόνισε ωστόσο ότι «δεν είχαμε κανένα λόγο να πάρουμε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, βλήματα 105 και 155 από τα νησιά ή απο συγκεκριμένες περιοχές και στρατόπεδα της χώρας και να τα στείλουμε μέσω Τσεχίας στα τάγματα του Αζόφ στην Ουκρανία και να γίνουμε μέρος της σύγκρουσης».

Πιο αναλυτικά η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη:

«Δεν συμφωνούμε με την ρωσική εισβολή σε ένα ανεξάρτητο κράτος, για οποιαδήποτε αιτιολογία. Αν το δεχόμασταν θα ήτανε σαν αποδεχόμασταν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεύτερον, η χώρα μας έχει παρελθόν πολυδιάστατης ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και πάντα έπαιζε μεσολαβητικό ρόλο. Δε γινόταν μέρος του προβλήματος, όπως έγινε τώρα. Ναι, από τη στιγμή που είμαστε στο ΝΑΤΟ θα παίρναμε το πλευρό θεωρητικά των συμμάχων μας, όμως δεν είχαμε κανένα λόγο να πάρουμε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, βλήματα 105 και 155 από τα νησιά ή απο συγκεκριμένες περιοχές και στρατόπεδα της χώρας και να τα στείλουμε μέσω Τσεχίας στα τάγματα του Αζόφ στην Ουκρανία και να γίνουμε μέρος της σύγκρουσης, διασπώντας με πολύ τραυματικό τρόπο και δύσκολα επουλώσιμο, ιστορικούς δεσμούς και οικονομικές συνεργασίες με μια σειρά από χώρες και με την Ρωσία. Θεωρώ ότι εμείς έπρεπε αυτή τη στιγμή να πρωτοστατούμε σε μία πολιτική διαμεσολάβησης για να σταματήσει η σύγκρουση με βάση το διεθνές δίκιο και όχι να στέλνουμε όπλα σαν τον πιο πηθείνιο νατοϊκό και αμερικανό μαθητή μήπως και μας ελεήσουν σε κάτι παραπάνω».

Φάμελλος: Δεν θα ήθελα να υπάρχει μυστική ατζέντα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε για την εξωτερική πολιτική και για την κριτική στην κυβέρνηση, αφήνοντας αιχμές για «μυστική ατζέντα». Ζήτησε δε από την κυβέρνηση να «μιλήσει ξεκάθαρα και να ενημερώσει».

Πιο αναλυτικά:

«Δεν θα ήθελα να υπάρχει μυστική ατζέντα και γι’ αυτό η κυβέρνηση μπορεί πολύ ξεκάθαρα να μιλήσει και να ενημερώσει. Διότι δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε καλά με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Θυμάστε και εσείς τις δηλώσεις και πιθανά κάποια περιστατικά κρυφής διπλωματίας που μαθαίναμε από την άλλη μεριά τι συζητιόταν και κάποιες λανθασμένες κατά την άποψή μου επιλογές περί προκεχωρημένου φυλακίου, περί δεδομένου συμμάχου που δεν βελτίωναν την δύναμη της εξωτερικής πολιτικής.

Εμείς είχαμε εφαρμόσει μια άλλη εξωτερική πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Κοτζιά και έπρεπε αυτό να συνεχιστεί. Δηλαδή μια δυναμική με δική μας πρωτοβουλία εξωτερική πολιτική. Η οποία θα μπορεί να δυναμώνει και τη χώρα, να ωφελεί τους πολίτες και τη χώρα, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή. Εμείς βάζουμε όρους.Οι όροι έχουν κόκκινες γραμμές. Δεν είναι τα θέματα της κυριαρχίας μας; Δεν είναι τα θέματα της αποστρατικοποίησης των νησιών, δεν είναι το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της παραπομπής της μόνης διαφοράς στο Δικαστήριο της Χάγης; Αυτά τα έχουμε βάλει. Δεν θέλουμε να συζητιέται οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει να σας πω ότι η σύγκρουση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά αποκάλυψε ένα πολύ μεγάλο λάθος του κυρίου Μητσοτάκη. Ακολούθησε τη γραμμή του κυρίου Σαμαρά. Κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για μειοδοσία, για έλλειψη πατριωτισμού και όλα αυτά καταγράφηκαν και διεθνώς και εσωτερικά. Όταν ήμασταν και κυβέρνηση, το έκανε στις Πρέσπες, το έκανε στα χωρικά ύδατα, το έκανε στο φράχτη, στο μεταναστευτικό και τώρα μας λέει ότι ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απατεώνων. Και αναρωτιέμαι σε ποιον μιλάει, στον κύριο Σαμαρά; Στον εαυτό του; Εγώ λέω ένα πράγμα, η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να υπηρετεί κομματικά συμφέροντα. Πρέπει υπηρετεί την πατρίδα. Εμείς το ζητήσαμε. Ανησυχία καταθέσαμε και περιμένουμε να έχουμε τέτοια εξωτερική πολιτική. Δεν συμφωνείτε;».

Σε ερώτηση για το αν έχουν παραβιαστεί «κόκκινες γραμμές» στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Φάμελλος είπε:

«Επειδή είχα την ευθύνη της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.Όταν ενημερώθηκα και εγώ προσωπικά από τον κύριο Γεραπετρίτη σε παλαιότερο κύκλο γίνονται μετά τις συναντήσεις, αλλά όταν βλέπετε να υπάρχει διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και παραίτηση του διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ αναφέρονται και οι δύο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Οφείλεις, ιδιαίτερα όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσεις όρους, να προστατεύσεις δηλαδή το συμφέρον της χώρας. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός. Πατριωτισμός σημαίνει να βάζεις ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και αν θέλετε και να πιέζεις με ένα θετικό τρόπο την κυβέρνηση να είναι συνεπής σε αυτές τις γραμμές. Εμείς, όπως διαπιστώνετε πάντα τοποθετούμαστε με βάση εθνική γραμμή.Δεν κάνουμε αυτό που κάνει κύριος Μητσοτάκης. Δεν κάνουμε ψηφοθηρία ούτε λαϊκίζουμε με βάση την εξωτερική πολιτική. Μιλάμε για αυτό που πρέπει.Δεν θα βγούμε να πούμε ότι πούλησε κάποιος τα συμφέροντα της χώρας γιατί εμείς θα πούμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα συμφέροντα της χώρας και μάλιστα τώρα που μπαίνουμε σε μια περίοδο με πολύ μεγάλες αβεβαιότητες, με μια γενοκτονία στη Γάζα και με έναν πόλεμο στην Ουκρανία και αλλαγή στη στάση της Αμερικής, νομίζω ότι η Ελλάδα, πρέπει να δυναμώσει την εξωτερική της πολιτική και να γίνει παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης».

Φαραντούρης για Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το εθνικό της καθήκον

Ο Νίκος Φαραντούρης ρωτήθηκε για τη Βόρεια Μακεδονία και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στη Συμφωνία των Πρεσπών, κάνοντας λόγο για κυβερνητική ολιγωρία.

«Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το εθνικό της καθήκον, τέσσερα χρόνια τώρα και η ολιγωρία της κυβέρνησης έγκειται σε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, δεν έχει καταστήσει τις διαφορές με τους γείτονές μας, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, πρώτα. Πρόσφατο παράδειγμα με τον Ράμα. Δεν έχει καταστήσει τα ζητήματα αυτά ευρωπαϊκά στην ουσία τους.

Διολισθαίνουμε σε μια σχέση διμερή Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα -Τουρκία, Ελλάδα – Αλβανία. Αυτό ξέρετε τι είναι; Γκολ από τα αποδυτήρια στις διεθνείς σχέσεις και κυρίως στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Εάν πραγματικά θέλεις να είσαι πρωταγωνιστής στην περιοχή σου, καθιστάς όλα τα ζητήματα ευρωπαϊκά. Γιατί; Γιατί είσαι στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Διότι είσαι ενεργός και αξιόπιστος εταίρος και όχι δεδομένος και σιωπηλός στη γωνία σου και με το κεφάλι κατεβασμένο. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει αξιοποιήσει τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει όσο έπρεπε και τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι το πρώτο λάθος.

Το δεύτερο λάθος είναι μια τραγική αναντιστοιχία μεταξύ δηλώσεων και πράξεων. Όταν χαρακτηρίζεις το προηγούμενο διάστημα ότι η συμφωνία των των Πρεσπών είναι δυναμίτης στη σταθερότητα, στην περιοχή και στα Βαλκάνια, πως θα την υπερασπιστείς στη συνέχεια και θα ζητάς η Βόρεια Μακεδονία να αποκαλείται με τη συνταγματική της ονομασία, τη στιγμή που μέσα στο ίδιο σου το κόμμα έχει σαμποταριστεί;»

Ενότητα Κοινωνικό κράτος/Οργάνωση κόμματος

Γκλέτσος για Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Ο ίδιος ο έκπτωτος δεν μας έκανε την τιμή να μπει μέσα

Ο Απόστολος Γκλέτσος ρωτήθηκε για τα τεκταινόμενα στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας ότι «ο ίδιος ο έκπτωτος δεν μας έκανε την τιμή να μπει μέσα», προσθέτοντας ότι ο κ. Κασσελάκης «αποκλείστηκε, διότι ο ίδιος ήθελε να αποκλειστεί».

Πιο αναλυτικά:

«Ήταν ένα συνέδριο όπου ο έκπτωτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διάλεξε με τον προσφιλή του τρόπο να φέρει ανθρώπους έξω από το συνέδριο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Έφερε πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι έφερε πάρα πολλούς. Ήταν τα πέριξ του συνεδρίου. Όλοι οι παράδρομοι γεμάτοι από λεωφορεία. Έφερε πολλούς. Αλλά αυτό δημιούργησε στην πόρτα μια στεναχώρια. Αυτό είναι αλήθεια. Από κει και πέρα όμως, το συνέδριο έγινε κατά πως έπρεπε να γίνει. Αυτό το πιστοποιούν οι παρατηρητές δημοσιογράφοι. Το συνέδριο έγινε όπως έπρεπε να γίνει.

Ο ίδιος ο έκπτωτος δεν μας έκανε την τιμή να έρχεται μέχρι έξω, αλλά δεν μπήκε μέσα. Δεν είχαμε καμία μομφή επί του προεδρείου ή επί της διαδικασίας. Τίποτα απολύτως. Και το συνέδριο έληξε κανονικά, όπως έπρεπε να λήξει. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε για να του κάνουμε το χατίρι.Δεν ξέρω πραγματικά – δεν καταλαβαίνω όλα αυτά που περιδιαβαίνει τις τηλεοράσεις και εξακολουθεί να λέει. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.

Υπάρχει ένα καταστατικό που οφείλουμε να το σεβόμαστε. Ο κύριος Κασσελάκης αποκλείστηκε επειδή ο ίδιος ήθελε να αποκλειστεί – όταν παίρνει το καταστατικό και το κάνει πατσαβούρα και το πετάει κάτω και το πατάει και περιδιαβαίνει κάθε μέρα τα κανάλια και μιλάει με τον τρόπο που μιλάει για την Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του… Μιλάει για μαύρα ταμεία όντας πρόεδρος σε ένα κόμμα, μιλάει για μαύρα ταμεία.. Λέει στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ότι είναι κουκουλοφόροι και λέει ένα σωρό άλλα πράγματα.

Δεν παράγει έντεκα μήνες, ούτε μια στιγμή πολιτική, και περιδιαβαίνει τα κανάλια και λέει αυτά που έλεγε χωρίς να λέει κουβέντα για πολιτική, ο κύριος Κασελάκης ήθελε να φύγει. Ήθελε να φύγει και από εδώ και πέρα θα δείτε ότι θα δικαιώνει κάθε μέρα αυτά που είπε η Κεντρική Επιτροπή για εκείνον, και τον έθεσε εκτός κόμματος, ως έκπτωτο».

Απαντώντας σε ερώτηση του Σωκράτη Φάμελλου για τις ιερόδουλες από το εξωτερικό, είπε: «Σε ό,τι με αφορά, έδωσα τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησα – είπα ακριβώς ότι όταν ήταν για τους μετανάστες και για τη σεξουαλικότητά τους, πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να μιλάμε για όλα. Όχι δημόσια. Για τα όργανά μας. Μπορούμε να διαφωνούμε, όχι δημόσια, αλλά αν, αν πούμε κάτι το οποίο είναι εκτός γραμμής και δεν το καταλάβουμε, ερχόμαστε στα όργανα του μιλάμε, το συζητάμε και μπορούμε να φυλαχτούμε και να πούμε ότι έκανα λάθος και να ανακαλέσουμε. Συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε, αλλά μπορούμε και να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ στρατιώτες που λέμε «ναι σε όλα». Μπορούμε να διαφωνούμε εντός των οργάνων και να υπάρχουμε, να συπάρχουμε με τις διαφωνίες μας, αλλά εντός των οργάνων. Μέχρι εκεί λοιπόν.

Πολάκης: Δεν υπήρχαν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ψεύτικο πόθεν έσχες Κασσελάκη

Ο Παύλος Πολάκης ρωτήθηκε για τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για τα «μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ». Ο υποψήφιος πρόεδρος επιτέθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας ότι το πόθεν έσχες που κατέθεσε, ήταν ψεύτικο.

Πιο αναλυτικά:

«Προφανώς και δεν υπήρχαν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που σίγουρα υπήρχε ήταν ένα ψεύτικο πόθεν έσχες του κ. Κασσελακη. Ο κ. Πολάκης δείχνει το πόθεν έσχες, το πραγματικό κατ’αυτόν του κ. Κασσελάκη και λέει: «Αυτές εδώ οι εταιρείες από κάτω ήταν αυτές οι οποίες θα έπρεπε να έχει δηλώσει και δεν της δήλωσε με το πόθεν έσχες που κατέθεσε, φαντάζεστε έναν ηγέτη κόμματος της αριστεράς να φαίνεται ότι είναι διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες που είναι στο φορολογικό πάρα παράδεισο των νησιών Μάρσαλ;

Αν το ξέραμε αυτό θεωρείτε ότι θα αφήναμε τον κ. Κασσελάκη να είναι πρόεδρος; Εγώ αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί και το λάθος που έκανα, πίστεψε με. Πίστεψα και εγώ έναν άνθρωπο που ήρθε λέγοντάς μας ότι προσέγγισε το ΣΥΡΙΖΑ επειδή την οικογένειά του, την χτύπησε το παραδικαστικό κύκλωμ, που ήταν βέβαια ένα τεράστιο ψέμα. Ο πατέρας του το παραδέχτηκε πρόσφατα που είπε με την λιβεριανή εταιρεία όπου είναι μέτοχος ο ο ίδιος και η σύζυγός του.

Ο λόγος που έψαξα, ο λόγος που με έκανε να αλλάξω άποψη σε σχέση με το αν θα κατέβει υποψήφιος ο κ. Κασσελάκης ήταν η τρομερή δήλωση του πατέρα του, ότι ναι, χρωστάω 4 εκατομμύρια αλλά αυτά είναι σε μία λιβεριανή εταιρεία, μόνο που σε αυτή την εταιρεία είναι αυτός και η σύζυγός του μέτοχοι.

Προφανώς θα έπρεπε να έχει ψαχτεί και τότε που κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής αλλά δυστυχώς εμπιστευτήκαμε ανθρώπους που μας τον γνώρισαν και ήταν και μέσα στον τομέα διαφάνειας.

Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπερήφανος γιατί διαχειρίστηκε τέσσερα χρόνια δημόσιο χρήμα χωρίς να κλέψει 0,50 € και εγώ στο υπουργείο μπορεί να μιλάω 2 ώρες για αυτά τα πράγματα και είμαστε απόλυτα υπερήφανοι για ότι περάσαμε δίπλα από ποταμούς χρήματος και δεν απλώσαμε το χέρι μας, ενώ άλλοι το άπλωσαν.

Φάμελλος: Με Κασσελάκη συσσωρεύτηκαν σοβαρά πολιτικά προβλήματα

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη και στα «σοβαρά πολιτικά προβλήματα, τα οποία οδηγούσαν στη συρρίκνωση και στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ».

Πιο αναλυτικά:

«Νομίζω ότι όταν συσσωρεύτηκαν σοβαρά πολιτικά προβλήματα, τα οποία οδηγούσαν στη συρρίκνωση και στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο εγώ αλλά όλα σχεδόν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλειοψηφία τους άρχισαν να ανησυχούν γιατί κανείς δεν θέλει να βλέπει το κόμμα μας να είναι σε μια δύσκολη στιγμή, όχι απλά συρρίκνωσης και απαξίωσης.

Θέλω όμως να σας πω ότι έβαλα και στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος αρκετές φορές και τον Φεβρουάριο, αλλά ιδιαίτερα τον Μάιο που κάναμε δύο συνεδριάσεις.Πρέπει να σας πω όμως ότι τα όργανα αυτά δεν συνεδρίαζαν πολύ συχνά, αλλά εγώ έβαλα στα όργανα την αντίθεσή μου με συγκεκριμένα προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το ότι δεν υλοποιήθηκε απόφαση του συνεδρίου, όταν δηλαδή υπήρχε μια λανθασμένη εξέλιξη στο συνέδριο που εγώ διαφώνησα και ζήτησα να συνεχίσουμε ενωμένοι για να πάμε στη μάχη των ευρωεκλογών.

Αυτή η απόφαση για να συνεχίσουμε ενωμένοι και πιο συλλογική δεν εφαρμόστηκε. Αυτή η διαφωνία κατατέθηκε και στον ίδιο τον Πρόεδρο ιδιωτικά, σε περιορισμένες βέβαια συζητήσεις, αλλά κατατέθηκε και στα όργανα ακόμα και στην Κεντρική Επιτροπή που έγινε τον Ιούλιο που δυστυχώς είχα covid και δεν πήγα. Έστειλα έγγραφη τοποθέτηση ότι σε ανώτατο επίπεδο δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του συνεδρίου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τυπικό. Είναι ουσιαστικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνωνόταν και απαξιωνόταν με πάρα πολλά πολιτικά λάθη, που θα έλεγα εγώ ότι κορυφώθηκαν μετά τις ευρωεκλογές. Τότε που άνοιξε συζήτηση για τα μαύρα ταμεία ή η παράλογη αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα πολλά προβλήματα με τη διαγραφή του Παύλου, χωρίς να ζητηθεί στην πολιτική Γραμματεία με την Αθηνά, τη Λινού, με τον Όθωνα Ηλιόπουλο. Έβαλα εγώ ζήτημα να υπάρχει προσφυγή στη βάση όχι μόνο εγώ. Το έβαλαν και άλλοι σύντροφοι χωρίς μομφή. Ήταν μια πολιτική αντίθεση για να προστατεύσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ».

Φαραντούρης: Έχω σχέδιο για το «Κόκκινο» και την «Αυγή»

Ο κ. Φαραντούρης ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο «Κόκκινο» και στην «Αυγή».

Πιο αναλυτικά δήλωσε:

«Συμπάσχω με απλήρωτους εργαζόμενους και δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το ζήτημα του «Κόκκινου» και της «Αυγής». Πριν από δύο μήνες είχα βγει στον αέρα στο Κόκκινο και είχα μιλήσει για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχω στο μυαλό μου. Με βάση αυτά που γνωρίζω, αυτά που έχω εφαρμόσει στο παρελθόν ως δικηγόρος και πανεπιστημιακός και με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και γενικότερα την εμπειρία που έχω από τέτοια πράγματα. Στην πράξη αυτό έγινε πριν από δυόμισι μήνες, πριν ακόμα θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Συναντήθηκα όμως και την προηγούμενη εβδομάδα, διότι θεωρώ ότι είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση ενός υποψήφιου προέδρου να συναντηθεί με τη δυνατή φωνή δύο μέσων που τιμούν και κοσμούν τον πλουραλισμό και την ενημέρωση. Και σας θυμίζω ότι διαχρονικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και πολλούς συμμάχους σε αυτή την άσκηση. Όταν λοιπόν το Κόκκινο και η Αυγή είναι το μέσο στο οποίο μπορεί να ακουστεί καθαρά η φωνή των δημοκρατών προοδευτικών πολιτών και του κόμματός μας, είναι τουλάχιστον αμαρτία να σιωπά και να μην μπορεί να εκφραστεί.

Το σχέδιό μου βασίζεται όχι σε άλλα λόγια, ν αγαπιόμαστε, αλλά σε συγκεκριμένους άξονες. Τους πρότεινα μια εταιρεία συμμετοχών, υπό την οποία θα μπει το Κόκκινο και η Αυγή. Πρότεινα επίσης το Κόκκινο να πάρει μια οικολογική διάσταση, ώστε να τύχει χρηματοδότησης πλουσιοπάροχη που μπορεί να έρθει από την Ευρώπη. Πρότεινα ενεργειακή κοινότητα, κάτω από την εταιρεία αυτή και άλλα πράγματα που συνδέονται τόσο με την ενημέρωση όσο και τις δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ».

Το πάω λίγο πιο πέρα να ακούμε και οφείλουμε να την ακούμε. Και πραγματικά λυπούμαι που αφήσαμε ή κάποιοι τέλος πάντων να φτάσει εκεί ο ραδιοσταθμός και η εφημερίδα, η ιστορική εφημερίδα της Αριστεράς. Τέλος πάντων, δεν διαχειρίστηκα προσωπικά τα ζητήματα αυτά, αλλά με ενδιαφέρει, όχι να βγάλω την ουρά μου απ’ έξω και να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα.

Διότι το πιο εύκολο που θα μπορούσα να κάνω είναι να σιωπήσω και να μην εμπλακώ, από τη στιγμή που δεν ήμουν μέρος του προβλήματος, ούτε διοίκησαν το σταθμό, ούτε πήρα κάποιες αποφάσεις, ούτε εν πάση περιπτώσει υπήρξα μέλος κάποιας διοικητικής ομάδας που διαχειρίστηκε τα οικονομικά, τις αμοιβές, τέλος πάντων, διαχρονικά τα κακώς κείμενα, τα οποία βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Εγώ ένα πράγμα θέλω να εξασφαλίσουμε, αφενός τις θέσεις εργασίας και αφετέρου τον πλουραλισμό.

Και δεν νοείται αυτή τη στιγμή ένας ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να βγει μπροστά με ορμή και αυτοπεποίθηση και να μην έχει δύο ιστορικά μέσα να βασίζεται για να μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του και τις πολιτικές του θέσεις».

