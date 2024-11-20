Γεύμα εργασίας παρέθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της μεταναστευτικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι δύο συνομιλητές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου ενδέχεται να προκύψουν νέες μεταναστευτικές ροές στο μέλλον.

Η συζήτηση, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ανέδειξε την ανάγκη για συνεργασία και διαρκή επαγρύπνηση στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Επίσης, επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση των πολιτικών που συνδυάζουν την ασφάλεια με την ανθρωπιστική διάσταση της μετανάστευσης.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέλυσε στον συνομιλητή του τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Ελλάδα για τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης και ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, τόνισε ότι στόχος της ελληνικής πολιτείας είναι η αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, με απόλυτο σεβασμό στη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε η δέσμευση για τη δημιουργία νόμιμων μεταναστευτικών οδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

