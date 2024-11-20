Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Παρακολουθήστε live το debate των 4 υποψηφίων

Λίγα 24ωρα πριν τη διεξαγωγή τπου πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερις υποψήφιοι ανοίγουν τα χαρτιά τους, αποτυπώνοντας τις θέσεις τους στο debate που διεξάγεται στο στούντιο του κρατικού καναλιού.

Σωκράτης Φάμελλος, Παύλος Πολάκης, Νίκος Φαραντούρης και Απόστολος Γκλέτσος θα τοποθετηθούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Δείτε live το debate:

Οι θεματικές ενότητες

Η συζήτηση θα εξελιχθεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα τις:

· Οικονομία

· Κλιματικής κρίση

· Κοινωνικού κράτους/Κόμματος-οργάνωση και

· Εξωτερικής πολιτική

Η διαδικασία

-Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 30 δευτερόλεπτα.

-Οι υποψήφιοι πρόεδροι θα πρέπει να απαντήσουν χωρίς να υπερβούν σε κάθε απάντησή τους τα 120 δευτερόλεπτα

-Καθένας τους θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει δύο ερωτήσεις σε συνυποψηφίους του για δύο από τις τέσσερις θεματικές ενότητες.

-Για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ υπάρχει και η δυνατότητα follow up ερώτησης, όπου ο κάθε πολιτικός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Ακολούθως, κάθε υποψήφιος θα παρουσιάσει το όραμά του για το κόμμα και τη χώρα σε 100 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα δεχθεί τρία ερωτήματα από τους τρεις συνυποψήφιούς του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.