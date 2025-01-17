Γιαννίτσης στον ΣΚΑΪ 100.3: Η υποψηφιότητά μου για ΠτΔ δεν βασίζεται μόνο στην πολιτική μου διαδρομή

Όλες οι υποψηφιότητες έχουν έναν συμβολισμό, όπως τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ για την προεδρία της Δημοκρατίας Τάσος Γιαννίτσης.

Μιλώντας στον Παύλο Τσίμα, ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλακη για την τιμητική όπως είπε πρόταση που του έκανε.

Απαντώντας σε σχετική ερωτηση, σημείωσε ότι η δική του υποψηφιότητα βασίζεται στην πολιτική και μη πολιτική διαδρομή του τα τελευταία 30-40 χρόνια, λέγοντας ότι έδειξε προνοητικότητα και αξιοπιστία για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και διάθεση να αναληφθούν οι πραγματικές ευθύνες και το πολιτικό κόστος σε περίπτωση που αυτό χρειαζόταν.

Πηγή: skai.gr

