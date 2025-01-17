Για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και το κατά πόσο ο Κώστας Τασούλας αποτελεί επιλογή ευρύτερης αποδοχής ή στενά κομματική, έδωσε τις δικές του απαντήσεις ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους», ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι δεν έχει ακουστεί ούτε μισό πολιτικό επιχείρημα κατά της υποψηφιότητας Τασούλα μετά από τόσες μέρες που πέρασαν από την ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «αναπαραγωγή επιχειρημάτων άλλων εποχών».

«Έχουμε φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις εποχές των πράσινων και των γαλάζιων καφενείων. Δηλαδή επειδή ο Τασούλας είναι κεντροδεξιός νεοδημοκράτης, είναι μια επιλογή φοβική. Ας δούμε όμως λίγο το πρόσωπο, ας δούμε λίγο γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Σε έναν κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση το 2025, χρειαζόταν ένα πολιτικό πρόσωπο. Που εκλέγεται από τους πολίτες 25-26 χρόνια. Που εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής το 2019 και επανεξελέγη το 2023 με ευρύτατη πλειοψηφία, άρα εκτιμήθηκε η παρουσία του. Και ναι, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα στην Κεντροδεξιά, όπως υπάρχουνη και στην Κεντροαριστερά», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ στην ίδια πλατεία με τη Χρυσή Αυγή»

Ως προς την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανέφερε πως ήταν μια πολύ καλή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα πρόσωπο που «κόσμησε και κοσμεί με την παρουσία της τον θεσμό», αποτελώντας μια γυναίκα η οποία έδειξε ότι υπάρχουν γυναίκες με τεράστιο σθένος, επιστημονικό βάθος και μεγάλη αξιοπρέπεια. «Υπάρχουν επιλογές που απαντάνε σε ανάγκες. Άλλες ήταν οι ανάγκες του 2020, άλλος ήταν ο κόσμος του 2020 κι άλλος ο κόμος του 2025», ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας:

«Το να κατηγορείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακροδεξιό πρωθυπουργό, θα έλεγα είναι μια κωμική στρατηγική. Πολιτική είναι πολιτικές. Ο πρωθυπουργός των 500.000 θέσεων εργασίας, ο πρωθυπουργός των προγραμμάτων στέγασης και των απογευματινών χειρουργείων, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κατηγορηθεί είναι για ακροδεξιά στροφή. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ στην ίδια πλατεία με τη Χρυσή Αυγή. Εμείς πρωταγωνιστήσαμε στο να δώσουμε τα νομικά εργαλεία στη Δικαιοσύνη για να μη μετέχουν εγκληματικές οργανώσεις και κάποιοι δεν είχαν ψηφίσει αυτές τις τροπολογίες».

«Το σημαντικό ήταν ο κ. Γιαννίτσης να είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ το 2001 παρά το 2025»

Ερωτηθείς για την επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Τάσο Γιαννίτση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «είναι ένα πρόσωπο που σεβόμαστε για την πολιτική του διαδρομή», θεωρώντας ωστόσο πως είναι καλύτερη επιλογή ο Κώστας Τασούλας.

«Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το πρόσωπο έχει η επιχειρηματολογία του κ. Ανδρουλάκη. Πράγματι ο κ. Γιαννίτσης είχε όλες τις προθέσεις να κάνει μια σημαντική μεταρρύθμιση κι όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Ανδρουλάκης, κάποιοι τον ανέτρεψαν. Μόνο που αυτοί οι κάποιοι ήταν το κόμμα του. Άρα νομίζω ότι το σημαντικό ήταν να είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ το 2001 παρά τώρα το 2025».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς για πιθανό ανασχηματισμό, απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

