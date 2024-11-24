Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος και προχωράει μπροστά αναφέρει σε δήλωση της στην Κουμουνδούρου η Όλγα Γεροβασίλη.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Δόθηκε η απάντηση σήμερα εδώ, απάντησε ο κόσμος η μεγάλη συμμετοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προϊδέαζαν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ ξαναβγαίνουμε από αυτή την κρίση δυνατότεροι από ποτέ θα συνεχίσουμε το έργο μας για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στα δεινά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

- Ναι αλλά όχι από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Με ευθύνη άλλων εις βάρος και ενάντιας στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ίσως δυνατότερος από πριν και ίσως και με λιγότερα βαρίδια στην πλάτη του.

- Όποιος και αν κερδίσει, o ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος και προχωράει μπροστά».



Πηγή: skai.gr

