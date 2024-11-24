Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ θα αρχίσει να εργάζεται με την κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν για να καταλήξουν σε μια «διευθέτηση» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς ανησυχεί για την τρέχουσα «κλιμάκωση» του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Μάικ Γουόλτς, ο επόμενος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και τη νίκη του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι οι ΗΠΑ θα απεμπλακούν από τον πόλεμο ή θα ασκήσουν πιέσεις για μια συμφωνία που θα είναι εις βάρος του Κιέβου. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει ήδη σχηματίσει σχεδόν όλη την κυβέρνησή του, μολονότι οι διορισμοί αυτοί πρέπει να εγκριθούν προηγουμένως από τη Γερουσία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν σαφής για την ανάγκη να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι ποιοι θα κάτσουν στο τραπέζι (των συνομιλιών) αν θα πρόκειται για μια συμφωνία, για μια ανακωχή, πώς θα οδηγήσουμε τις δύο πλευρές στο τραπέζι και ποιο θα είναι το πλαίσιο μιας διευθέτησης» είπε στο κανάλι Fox News ο Γουόλτς, ο οποίος θα αναλάβει σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. «Για αυτό θα εργαστούμε με την παρούσα κυβέρνηση μέχρι τον Ιανουάριο και θα συνεχίσουμε μετά», διαβεβαίωσε.

«Οι αντίπαλοί μας που πιστεύουν ότι είναι η ευκαιρία να στρέψουμε τη μία κυβέρνηση εναντίον της άλλης κάνουν λάθος», τόνισε, επιμένοντας ότι η ομάδα του Τραμπ «ανησυχεί για την κλιμάκωση» των συγκρούσεων.

Το περιβάλλον του εκλεγμένου προέδρου επέκρινε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήττει το ρωσικό έδαφος με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Τραμπ εμφανίστηκε επίσης επικριτικός για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε πολλές φορές ότι θα βάλει τέλος στον πόλεμο πολύ γρήγορα, χωρίς να διευκρινίσει το πώς θα γίνει αυτό.

Για τη Μέση Ανατολή, ο σύμβουλός του μίλησε επίσης για μια «διευθέτηση» που «θα φέρει πραγματική σταθερότητα».

Ο Τραμπ παρουσίασε τον Γουόλτς, που είναι πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων ως «ειδικό στις απειλές που συνιστούν η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η παγκόσμια τρομοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

