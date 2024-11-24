Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΦΠΑ έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, μετά την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για μείωση του ποσοστού.

Ο Παύλος Μαρινάκης, με δήλωσή του, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η πρόταση που κατέθεσε για μείωση δύο ποσοστιαίων μονάδων στον ΦΠΑ, άντεξε μόλις μία ημέρα.

Πιο αναλυτικά:

«Λίγο παραπάνω από 24 ώρες άντεξε η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για μείωση του ΦΠΑ κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.



Χθες τους καλέσαμε να μας απαντήσουν σε 2 απλά ερωτήματα: πού θα βρουν τα 3 δισεκατομμύρια που κοστίζει δημοσιονομικά αυτή η κίνηση και πώς θα ξεπεράσουν τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.



Λίγες ώρες αργότερα, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση μείωσης του ΦΠΑ.



Σήμερα, ο εκρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να μας πει ότι πρώτα θα γίνει μελέτη πριν την οποιαδήποτε μείωση, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξή του είχε πει: «Μειώνουμε τον ΦΠΑ 2%. Εάν τα έσοδα μένουν σταθερά, τότε τον μειώνουμε και παρακάτω». Δηλαδή, με βάση τη χθεσινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, η μελέτη θα αφορούσε την περαιτέρω μείωση, πέραν του 2%.



Η χώρα μας πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας και των ανέξοδων υποσχέσεων. Οφείλουν στο ΠΑΣΟΚ να καταλάβουν ότι «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά, αντιθέτως, έφτασαν τη χώρα μας στη χρεοκοπία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.