«Η πρωτοφανής υψηλή αποχή και η άνοδος της Ακροδεξιάς αποτελούν τα δυο ισχυρά μηνύματα της κάλπης. Αποδεικνύεται έτσι ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου συνειδητοποιεί ότι το πολιτικό σύστημα τού έχει γυρίσει την πλάτη. Ως νέος πολιτικός σε καμία περίπτωση δεν συμβιβάζομαι με μια τόσο αρνητική εξέλιξη, για αυτό και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε η πολιτική να εμπνέει», ήταν τα πρώτα λόγια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος λίγο πριν τα μεσάνυχτα βγήκε από τα γραφεία του στη Χαριλάου Τρικούπη για να δώσει τη δική του αποτίμηση για την ευρωκάλπη.

«Η στροφή στην Ακροδεξιά και στον ανορθολογισμό πρέπει να μας προβληματίσει, πάνω από όλα την κυβέρνηση που το εξέθρεψε αυτό, υποβαθμίζοντας συστηματικά το κράτος-δικαίου, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», ανέφερε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι σε αυτές τις εκλογές η ΝΔ υπέστη μια βαριά ήττα, «αφού έχει χάσει 14 μονάδες από τον πήχη των Εθνικών Εκλογών και 5 από αυτόν των προηγούμενων Ευρωεκλογών. Αποδοκιμάστηκε η περιφρόνηση που έδειξε σε μια σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η στεγαστική κρίση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας", συμπληρώνοντας ότι «τιμωρήθηκε η αλαζονεία της, η ασυδοσία της και η διαφθορά».

«Δικό μας χρέος είναι να συνεχίσουμε με δυναμισμό τη σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση, για να ανοίξει ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα πάρω, συνεπώς, όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με τις αληθινά προοδευτικές δυνάμεις του τόπου», ενώ κατέληξε σημειώνοντας πως σε τρίτη κατά σειρά εκλογική αναμέτρηση «αυξήσαμε τα ποσοστά μας, σπάσαμε τη γαλάζια κυριαρχία της ΝΔ στο χάρτη και γίναμε δεύτερη δύναμη σε 19 Περιφέρειες της χώρας».

