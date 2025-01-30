Νίκος Ανδρουλάκης: «Αποχαιρετούμε έναν μεγάλο Ιεράρχη, έναν διανοούμενο της ορθόδοξης πίστης μας, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο»

«Αποχαιρετούμε σήμερα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, έναν μεγάλο Ιεράρχη, έναν διανοούμενο της ορθόδοξης πίστης», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτίοντας φόρο τιμής στον μακαριστό Αναστάσιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Αποχαιρετούμε σήμερα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, έναν μεγάλο Ιεράρχη, έναν διανοούμενο της ορθόδοξης πίστης μας που εργάστηκε για την ειρηνική συνύπαρξη και την αλληλοκατανόηση διαφορετικών θρησκειών.

Αφήνει πίσω του ένα θεάρεστο, ιεραποστολικό και πνευματικό έργο που ενέπνευσε εκατομμύρια Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.

Αιωνία του η μνήμη».

Πηγή: skai.gr

