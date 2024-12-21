Λογαριασμός
Συλλυπητήριο μήνυμα υπουργείου Εξωτερικών για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ

Γερμανία: Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

 «Είμαστε συγκλονισμένοι από τη φρικτή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μάγκντεμπουργκ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην twitter). 

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

