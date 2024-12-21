Γερμανία: Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη φρικτή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μάγκντεμπουργκ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην twitter).

Deeply shocked by the horrific attack at the Christmas market in #Magdeburg. 🇩🇪

We extend our sincere condolences to the families of the victims & we wish a swift recovery to those injured @GermanyDiplo pic.twitter.com/lv41C3UKvg December 21, 2024

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

