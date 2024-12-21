Το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί τα διλήμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν η διαμόρφωση του τοπίου στην κεντροαριστερά περνά και μέσα από την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας οι ζυμώσεις και οι παρασκηνιακές διεργασίες που θα ακολουθήσουν θα είναι πολλές. Το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να παρακολουθεί τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι μπροστά στο δίλλημα επιλογής του χώρου και του κοινού που κυρίως θα στρέψουν το βλέμμα τους. Η σημερινή πλειοψηφία αναμφισβήτητα οδηγήθηκε στη νίκη του 2019 από το κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο κυριάρχησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 εκμεταλλευόμενος την εξαΰλωση του ΠΑΣΟΚ που έφτασε στο ιστορικό χαμηλό του 4,6%. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το πολιτικό σκηνικό είναι ή άνοδος της επιρροής της Χαριλάου Τρικούπη στο συγκεκριμένο μετριοπαθές κοινό μετά την επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις εκλογές του Οκτωβρίου. Αυτό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τη στιγμή που η γαλάζια παράταξη δέχεται πίεση και από τα δεξιά της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τον δρόμο που επιθυμεί να χαράξει από το πρόσωπο που θα προτείνει για τον ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Είναι φυσιολογικό να ακούγονται διαφορετικές φωνές για το κατά πόσο ο πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει ένα σήμα προς το παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας ώστε να σταματήσει η «αιμορραγία» από τα δεξιά ή θα κοιτάξει να περιχαρακώσει το κέντρο, καθώς το συγκεκριμένο κοινό έχει την πιο ρευστή συμπεριφορά.

Στο ίδιο δίλημμα είναι και ο Σωκράτης Φάμελλος που επιθυμεί να κρατήσει και τις ισορροπίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρο πως δεν βλέπει με καλό μάτι τη στροφή προς το κέντρο. Ο νέος πρόεδρος δεν θέλει να αφήσει πίσω του το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι της Κουμουνδούρου για αυτό άλλωστε και έχει κάνει ανοιχτή πρόσκληση προς τη Νέα Αριστερά. Την ίδια ώρα, όμως το «κλειδί» της «κυβερνησιμότητας» το κρατάει το κέντρο και είναι ο μόνος τρόπος να ξεκολλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις μικρομεσαίες δημοσκοπικές αποδόσεις στις οποίες έχει βρεθεί. Αυτό, ωστόσο περιλαμβάνει τον κίνδυνο να συνθλιβεί μέσα στις «μυλόπετρες» Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ο «γεωγραφικός» πολιτικός προσανατολισμός για την Κουμουνδούρου ήταν πάντα δύσκολος με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει δεχτεί έντονη κριτική στο παρελθόν από την αριστερή πτέρυγα για τη διεύρυνση που επιχείρησε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει και αυτός να κάνει προσεκτικές κινήσεις τόσο στα αριστερά του όσο και στα δεξιά του, όμως ο φυσικός του χώρος είναι το κέντρο. Ένας είναι ο φόβος που υπάρχει για όλους τους «παίχτες»: Όταν πατάς σε δυο βάρκες δημιουργούνται συνθήκες σύγχυσης στους ψηφοφόρους, αλλά και μια θολή εικόνα που δεν βοηθά στην παραγωγή ξεκάθαρης πολιτικής.

