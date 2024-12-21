Μάριος Θεμιστοκλέους: Οι μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το ΕΣΥ τη νέα χρονιά

Το 2024 μπήκαν οι βάσεις των μεγάλων μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό στο ΕΣΥ, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικής και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης για όλους. Με τον ίδιο ρυθμό θα συνεχιστεί η υλοποίηση του σχεδίου για τη μεταμόρφωση του ΕΣΥ και το 2025, με πρώτη μεταρρύθμιση την αναδιάταξη του υγειονομικού χάρτη, αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σημειώνει ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις αποτελεί η έγκαιρη έκδοση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία έλαβαν την έγκριση των προϋπολογισμών τους 10 Ιανουαρίου του 2024 και για πρώτη χρονιά, δεν ζητήθηκε συμπληρωματική χρηματοδότηση. Μέχρι σήμερα αυτό δεν είχε καταστεί εφικτό καμία χρονιά. Όσον αναφορά το 2025, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρει ότι ήδη έχουν καταρτιστεί οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων στη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η χρήση των DRG's για τον υπολογισμό της δαπάνης όλων των νοσοκομείων. «Το 2025 θα είναι η χρονιά που μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων θα εφαρμόσουμε τα DRGs, όπου τα νοσοκομεία θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με το παραγόμενο έργο, γεγονός που αποδεικνύει ότι υλοποιούμε πρακτικές που για χρόνια είχαν καθυστερήσει να έρθουν στη χώρα», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Υγείας.

'Αλλες μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές που έγιναν στο 2024, αφορούν τα απογευματινά χειρουργεία, τη θέσπιση του δικαιώματος άσκησης ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ, οργανωτικές αλλαγές, ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, παρεμβάσεις για μείωση του χρόνου αναμονής στην εφημερία.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τονίζει ότι «τα αποτελέσματα όλων αυτών των ενεργειών έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν και βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ». Αναλύει τους στόχους του 2025 και τις αλλαγές που έρχονται, τονίζοντας ότι «υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για την μεταμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

