Στροφή στα προβλήματα της καθημερινότητας

Για αντεπίθεση στο μέτωπο της καθημερινότητας προετοιμάζεται η κυβέρνηση αμέσως μετά τις γιορτές, καθώς εκεί εντοπίζεται το αδύναμο σημείο και η πηγή δυσαρέσκειας των πολιτών. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή έφεραν χαμόγελα, καθώς η Ν.Δ. εμφανίζεται έστω και οριακά ενισχυμένη. Η ανοδική τάση είναι το ένα στοιχείο που κρατούν στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το δεύτερο σημαντικό που κρατούν από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι διατηρείται η μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Αυτό για το πρωθυπουργικό επιτελείο αξιολογείται ως βασική ένδειξη ότι δεν βλέπουν οι πολίτες εναλλακτική πειστική πολιτική πρόταση, την οποία θα επιβράβευαν έστω και δημοσκοπικά.

Η αλλαγή κλίματος στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αν είναι εύθραυστη, θεωρείται πως είναι το πρώτο δείγμα ότι η κυβέρνηση ανακτά το βηματισμό της και την πρωτοβουλία κινήσεων και με την επιλογή του αμφίπλευρου προσανατολισμού, τόσο προς το συντηρητικο ακροατήριο όσο και προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, κερδίζει έδαφος.

Ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, εκτίμησε χθες ότι στις δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση βγήκε ενδυναμωμένη από τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κλείνοντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και ειδικά στις ανακοινώσεις για τους ενστόλους, αποτυπώθηκε η διάθεση προσέγγισης του πιο συντηρητικού, παραδοσιακού ακροατηρίου του κυβερνώντος κόμματος. Και δύο μέρες αργότερα, με την τροπολογία για αναστολή χρηματοδότησης των «Σπαρτιατών», η κυβέρνηση έκανε άνοιγμα προς το κεντρώο πολιτικό ακροατήριο. Φαίνεται ότι, παρά τις εισηγήσεις που δέχθηκε μετά τις Ευρωεκλογές για μια πιο δεξιά στροφή της Ν.Δ., ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε γραμμή ταυτόχρονου ανοίγματος και προς τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, καθώς αυτή ήταν η επιλογή που έφερε αποτελέσματα στο παρελθόν, έδωσε στο κυβερνών κόμμα την ισχυρή επικράτηση στο πολιτικό σκηνικό.

Κυβερνητικό στέλεχος εκτιμά ότι η εικόνα που διαμορφώνεται στο χώρο της κεντροαριστεράς βοηθάει στη δεδομένη συγκυρία την κυβέρνηση πολλαπλώς. Από τη μια, η ξεκάθαρη επικράτηση του ΠΑΣΟΚ σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης ξύπνησε μνήμες του ιστορικού δικομματισμού της αντιπολίτευσης, ευνοώντας τη συσπείρωση ενός μεγαλύτερης ηλικίας, παραδοσιακού πολιτικού ακροατηρίου.

Την ίδια στιγμή, όμως, η εικόνα παγίωσης του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό που δεν είναι ευθέως απειλητικό για την κυβέρνηση και τη Ν.Δ., σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει το πλεονέκτημα στη Ν.Δ. και στην κυβέρνηση να εμφανίζονται ως εγγυητές της σταθερότητας σε μια συγκυρία πολύπλευρων προκλήσεων και απειλών.

Είναι στρατηγική επιλογή, με αυτά τα δεδομένα, του πρωθυπουργού να επαναφέρει διαρκώς το επιχείρημα της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας στη χώρα μας, σε αντιπαραβολή με όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τις κρίσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Μέσα σε αυτή την εικόνα, ωστόσο, αναδύεται ως επίμονο σημείο προβληματισμού η απαισιοδοξία που φαίνεται αν διακατέχει μεγάλο μέρος των πολιτών όσον αφορά την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η χώρα και τις προοπτικές της προσωπικής κατάστασής τους. Η ανάγνωση που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη είναι ότι θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια στο μέτωπο της καθημερινότητας. Και εκεί αναμένεται ότι θα δοθεί βαρύτητα, με αιχμή τα ζητήματα που συνδέονται με τη στέγη, όπου με την έναρξη μιας σειράς προγραμμάτων στεγαστικής πολιτικής επιδιώκεται να δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά, τον τομέα της υγείας και την ασφάλεια.

