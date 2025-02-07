Γερμανία: Πιλοτικό πρόγραμμα επαναπροώθησης προσφύγων στην Ελλάδα

Το μεταναστευτικό είναι κυριαρχεί στον προεκλογικό αγώνα δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, η γερμανική κυβέρνηση προωθεί πιλοτικό πρόγραμμα επαναπροώθησης προσφύγων που πήραν άσυλο στην Ελλάδα και υπέβαλαν εκ νέου αίτηση ασύλου στη χώρα, όπως μεταδίδει η ertnews.

Με τίτλο «η Γερμανία επιθυμεί την ενίσχυση επιστροφής προσφύγων στην Ελλάδα» το γερμανικό περιοδικό «SPIEGEL» αναφέρεται στο πιλοτικό πρόγραμμα της γερμανικής κυβέρνησης που αποσκοπεί στην «ενθάρρυνση επιστροφής μεταναστών», των οποίων η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας έχει ήδη εγκριθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ertnews, το νέο πιλοτικό πρόγραμμα επεξεργάζεται η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταναστών και Προσφύγων (BAMF) και έρχεται ως συνέχεια του προγράμματος «Helios», που έληξε το περασμένο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «SPIEGEL», όσοι επιστρέφουν, θα λαμβάνουν υποστήριξη από τις ελληνικές αρχές μέσω ειδικού προγράμματος παροχής ενίσχυσης για στέγαση, σίτιση και κοινωνική συμβουλευτική, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα ένταξης προς εκμάθηση της γλώσσας και αναζήτησης εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι σε πρώτη φάση εθελοντική, αλλά θα επιδιωχθούν και υποχρεωτικές επιστροφές.

Στόχος είναι να επιστρέψουν στην Ελλάδα άτομα που έχουν λάβει ήδη καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα τα τελευταία δύο έτη, η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 19 – 49 ετών και είναι ικανά προς εργασία.

Η οργάνωση και χρηματοδότηση της αναχώρησης θα πραγματοποιηθεί από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, ενώ τα έξοδα του προγράμματος στην Ελλάδα θα καλυφθούν αρχικά από κονδύλια της ΕΕ και στη συνέχεια από την ελληνική κυβέρνηση.

Για τις γερμανικές Αρχές είναι σημαντικό να δημιουργηθούν μέσω το προγράμματος οι κατάλληλες συνθήκες από νομική άποψη για την επαναπροώθηση προσφύγων που έχουν λάβει ήδη άσυλο στην Ελλάδα, καθώς δικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν έχουν ακυρώσει την επιστροφή λόγω «κακών συνθηκών διαβίωσης» στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

