«Χθες το βράδυ στη Λευκωσία, σε μια συγκινητική εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από το πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή και κατοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν, όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που ήταν παρών, ανήμερα της μαύρης επετείου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ξεκάθαρα τις εθνικές θέσεις: Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα, επιδίωξή μας είναι να υπάρξει Κυπριακή Δημοκρατία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια σε μία Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο Κράτος, χωρίς ξένο στρατό κατοχής, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και πολύ περισσότερο ότι υποχωρούμε. Το αντίθετο. Και ότι κάθε απειλή προς την Κύπρο, γίνεται απειλή για όλη την ΕΕ. Είναι προφανές ότι τις απόψεις αυτές συμμερίζονται και εκφράζουν, στο σύνολό τους, όλα τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης. Συνεπώς, ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να ανακαλύψουν δήθεν διαχωρισμούς ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

