Στη χθεσινή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν η οποία όπως είπε διεξήχθη σε καλό κλίμα και στα θέματα που συζήτησαν όπως το Κυπριακό και της Κάσου αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Τέθηκαν ζητήματα όπως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά καθώς και το Κυπριακό που βρίσκεται σε φάση πλήρους εξέλιξης» είπε ο κ. Γεραπετρίτης ενώ παράλληλα έγινε και μια προετοιμασία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν που θα γίνει στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τέλη Σεπτεμβρίου.

Για το Κυπριακό

Σχετικά με το Κυπριακό είπε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Υπάρχει μια κατανόηση ότι τα μέλη πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Η κυπριακή πλευρά έχει μια πολύ δημιουργική στάση» επισήμανε λέγοντας πως αναμένεται να δούμε την στάση της τουρκικής πλευράς.

«Χωρίς συζήτηση και διάλογο λύση δεν μπορεί να υπάρξει γι’ αυτό είμαστε απολύτως έτοιμοι» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Για το θέμα της Κάσο

Όσον αφορά το ζήτημα της Κάσου ο υπουργός είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση σε επίπεδο πραγματικών γεγονότων.

«Δεν προέκυψε κρίση και δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένταση που θα προκαλούσε την κρίση αυτή» υπογράμμισε και τόνισε ότι δεν υπήρξε και «καμία αναγνώριση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης της τουρκικής πλευράς».

«Ολοκληρώθηκε η έρευνα. Το ερευνητικό πλοίο έκανε 100% το σύνολο της έρευνας το οποίο προβλεπόταν» επισήμανε.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «ζητήματα κυριαρχίας δεν πρόκειται ποτέ να μπουν σε συζήτηση και τα κυριαρχική δικαιώματα θα τα υποστηρίξουμε μέχρι τέλους».

Για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας»

«Είναι μια παράνομη αξίωση που προβάλει η Τουρκία» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε πως είναι αυτονόητο ότι «η Τουρκία δεν θα υπαναχωρήσει από τη βασική της αυτή θέση από την μία μέρα στην άλλη».

Για τις δηλώσει της κ. Δούρου

Για τα σχόλια της κυρίας Ρένα Δούρου σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν σχολίασε ότι «η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τι θα έκαναν οι ίδιοι» στην περίπτωση αυτή,

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία πολιτική όσο αφορά τα εθνικά ζητήματα. Διατείνεται ότι είναι υπέρ του ελληνοτουρκικού διαλόγου χωρίς να προβάλει κανένα σχέδιο γι΄αυτό» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Για θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «υπάρχει μια συστηματική παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.». Επισήμανε ότι «το κείμενο είναι ρητό άρα η γειτονική χώρα βρίσκεται σε καθεστώς παράβασης» και πρόσθεσε ότι αντιδρούμε όπως πρέπει να αντιδρούμε.

«Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης και υπογράμμισε ότι το ίδιο ισχύει και για την γειτονική Αλβανία.



Πηγή: skai.gr

