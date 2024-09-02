Ύστερα από 16 μήνες στη φυλακή, ο Φρέντης Μπελέρης αφέθηκε σήμερα ελεύθερος με περιοριστικό όρο να διατηρεί τηλεφωνική επαφή με το αστυνομικό τμήμα.

Σε δήλωσή του ο κ. Μπελέρης ανέφερε: «Μετά από 16 μήνες συνεχόμενης κράτησης, είμαι πλέον ελεύθερος και υπερήφανος, αλλά σίγουρα όχι χαρούμενος. Γιατί το κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία στην Αλβανία δεν αποκαταστάθηκαν, οι θεσμοί δεν λειτούργησαν, η Δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε με τον τρόπο που έπρεπε.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό της δικαίωσης που περιμένει μπροστά μας. Ο αγώνας μου τώρα αρχίζει.

Είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όσα με πραξικοπηματικό τρόπο μου αρνήθηκε το αλβανικό καθεστώς.

Αλλά και πλέον, ασκώντας τα καθήκοντα του Έλληνα Ευρωβουλευτή, θα μπορώ να εστιάσω στα ζητήματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και κράτους Δικαίου, χωρίς φόβο παρά μόνο με πάθος.

Σήμερα, θα βρεθώ ανάμεσα στα αδέρφια μου στη Χιμάρα. Εκεί όπου ξεκίνησε η περιπέτεια μου και θεωρώ μόνο σωστό να βρίσκομαι.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που με τη θαρραλέα απόφαση του να με συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ άλλαξε την πορεία της ιστορίας μου. Και φυσικά τους στενούς μου φίλους, Άγγελο Συρίγο και Σταύρο Παπασταύρου για την αμέριστη συμπαράσταση τους. Ήταν πάντα εκεί, δε θα το ξεχάσω.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες πολίτες που όλον αυτόν τον καιρό μου έδωσαν τη δύναμη να μη λυγίσω, να αντέξω και να συνεχίσω να μάχομαι».

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα από τον περασμένο Ιούλιο όπως δικαιούται σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία εφόσον έχει εκτίσει τα 2/3 της ποινής του.

Οι δικαστές τότε είχαν δώσει νέα αναβολή επικαλούμενοι τις καλοκαιρινές άδειες.

Ο Φρέντης Μπελέρης μετά την απόφαση των Αλβανών δικαστών για αναβολή της δίκης του, μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή ενώ είχε προηγηθεί ολιγοήμερη άδεια προκειμένου να ορκιστεί ευρωβουλευτής.

Σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ την αποφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη, ο αδελφός του Λεονάρδος χαρακτήρισε «αναμενόμενη την απόφαση και ευχάριστο γεγονός» προσθέτοντας ωστόσο ότι η δικαίωση θα έρθει όταν αθωωθεί και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο των Τιράνων αποφάσισε σήμερα την αποφυλάκιση του, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της υπεράσπισής του.

Ο Μπελέρης, εκλεγμένος ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ πλέον, είχε εκτίσει τα δυο τρίτα της ποινής φυλάκισής του η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου συνοδεύτηκε από τη δέσμευση να επικοινωνεί -δεν απαιτείται φυσική παρουσία- σε τακτά διαστήματα με το αστυνομικό τμήμα.

Ο Μπελέρης, εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας το 2023, πλην όμως δεν του επιτράπηκε να ορκιστεί καθότι προφυλακισμένος για απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Η κατηγορία αμφισβητήθηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από την Αθήνα.

Μετά την απόφαση επέστρεψε στη φυλακή απ’ όπου αναμένεται να αποχωρήσει αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

