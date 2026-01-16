Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην περαιτέρω επέκταση των θαλάσσιων πάρκων αλλά και των χωρικών υδάτων προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Ολομέλειας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «όχι μόνο έχει αυξήσει το διεθνές της αποτύπωμα αλλά βρίσκεται σε μια ισχυρή θέση όλα τα επίπεδα».

«Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο 1, θα ακολουθήσουν και άλλα, και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε. Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς; Αυτή είναι ατολμία;», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, επιμένοντας στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία.

«Λέτε γιατί να πάμε να συζητήσουμε με Τουρκία; Πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω να έχω ξανακούσει. Θέλετε να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο; Ο διάλογος με την Τουρκία που γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο της Διακήρυξης των Αθηνών. Παράγει αποτελέσματα», δήλωσε.

«Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του κοινοβουλίου. Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος», τόνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι «η ειρήνη και η ευημερία στη γειτονιάς μας».

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί την άμεση προτεραιότητά μας», ενώ αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης τόνισε ότι η «Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό. Πράγματι, προέκυψαν οικονομοτεχνικής φύσης ζητήματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση επίλυσής τους».

«Ο πρωθυπουργός για τη Βενεζουέλα έκανε μια τοποθέτηση πολύ πιο προωθημένη από οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη. Είπε ότι τα νομικά ζητήματα θα αξιολογηθούν. Προσιδιάζει σε ένα κράτος ισχυρό και με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο», είπε ο κ. Γεραπετρίτης αναφερόμενος στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

