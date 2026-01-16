«Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας dikastiko.gr, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με εξώδικη δήλωση της κάνει αναφορά σε σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου 2021 όπου για μιάμιση ώρα απωλέσθηκε η εικόνα κάλυψης του κυρίως radar σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως λέει, στα δικόγραφα που κατατέθηκαν, τονίζεται ότι η αναφορά των ελεγκτών γίνεται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον αέρα και καταγγέλλεται πως αγνοούνταν συστηματικά οι έως τότε υπηρεσιακές τους αναφορές.

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει λέγοντας:

«Είναι ενδεικτικό της βιασύνης της κυβέρνησης να κρύψει κάτω από το χαλί τις ευθύνες της για την πρωτοφανή ολιγωρία της να εκσυγχρονίσει συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας που ούτε η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει πια να συντηρεί, που τον Διοικητή της ΥΠΑ αντικατέστησε με τον υποδιοικητή. Ισχύει ότι ήταν ο υπεύθυνος των συστημάτων αεροναυτιλίας, που τέθηκαν εκτός λειτουργίας τις ώρες του blackout στο FIR Αθηνών;»

Πηγή: skai.gr

