Κατ' ιδίαν συνάντηση με τη συντονίστρια του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση στη Γάζα, Σίγκριντ Κάαγκ, είχε σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο σημερινό άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή - συζήτηση που θα γίνει παρουσία της Σίγκριντ Κάαγκ.

Με ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, ως μεσογειακή χώρα και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζει πλήρως την αποστολή του συντονιστή του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας.



Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε τις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη Γάζα: μεταρρύθμιση θεσμών Παλαιστινιακής Αρχής, και περίθαλψη τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα στην ΕΕ, και τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να ηγηθεί ενός ολιστικού προγράμματος παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά και άμαχο πληθυσμό.



