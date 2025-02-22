Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο Facebook αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα αστυνόμευσης των συγκοινωνιών της δυτικής Αθήνας, και τόνισε ότι «η αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας».

Σημείωσε ότι «η αναβάθμιση αυτή δεν αφορά μόνο την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μας, η οποία προχωρά απρόσκοπτα, και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων» αλλά «βασικός πυλώνας της είναι και η ασφάλεια των πολιτών».

Προσέθεσε ότι από χθες έχει ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα αστυνόμευσης των συγκοινωνιών της δυτικής Αθήνας όπου 130 Αστυνομικοί, είτε ένστολοι είτε με πολιτικά ρούχα, βρίσκονται στον προαστιακό και στα λεωφορεία της Δυτικής Αθήνας.

«Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί σε όλο το δίκτυο της Αττικής με ειδικό σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουμε το χρέος να παρέχουμε στους συμπολίτες μας σύγχρονα και ασφαλή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Βήμα βήμα προχωράμε σε αυτήν την κατεύθυνση» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

