Στην υπόθεση των Τεμπών αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί του Σαββάτου.

Όπως δήλωσε στο ζήτημα διακρίνει τρεις πτυχές:

«Πρώτον, ότι οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών έχουν δικαίωμα να θρηνούν με τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι επιλέγουν. Δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της κοινωνίας, τις κινητοποιήσεις και το συλλαλητήριο της 28ης Φλεβάρη, πιστεύω ότι η κοινωνία έχει συντριβεί από αυτή την υπόθεση και ζητάει απαντήσεις. Και θέλω να θυμίσω ότι το "συνέρχεσθαι" είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Ελλήνων, από το 1975 και το Σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τώρα, τρίτη πτυχή: Όσοι επιχειρούν- και υπάρχουν τέτοιοι- να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση, αν τυχόν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά αυτήν την υπόθεση και να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση, τη χώρα, την οικονομία κλπ., εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να το καταφέρει. Αντιθέτως πιστεύω ότι η κοινωνία, ο κόσμος και αυτοί ακόμα οι οποίοι θα πάνε στο συλλαλητήριο ξέρουν, αξιολογούν και κρίνουν αυτούς που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την υπόθεση και πιστεύω ότι ο λογαριασμός για όλους έρχεται στις κάλπες» .

Για το θέμα του δυστυχήματος αυτό καθ' αυτό, τόνισε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό από το γεγονός ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή, υπογραμμίζοντας:

«Αυτό από μόνο του δείχνει κρατική ανεπάρκεια και αποτυχία του κράτους και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε, αν υπήρχε φορτίο ή δεν υπήρχε φορτίο, αν έκαναν κάποιοι τη δουλειά τους καλά ή όχι κλπ, νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι συνταρακτικό. Πιστεύω ότι δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πιστεύω ειλικρινά και χωρίς καμία αμφιβολία ότι θα λάμψει η αλήθεια στο τέλος. Δεν μπορεί να μην λάμψει η αλήθεια, αλλά είναι δουλειά της δικαιοσύνης να κάνει αυτή τη δουλειά και δουλειά της κυβέρνησης να φροντίσει να μην ξανασυμβεί».

Αναφορικά με την επιχειρησιακή διαχείριση υπογράμμισε:

«Θα ήθελα να πούμε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα ότι η οποιαδήποτε λάθος επιχειρησιακή διαχείριση ή αμέλεια αφορά πειθαρχικά την Πυροσβεστική την Αστυνομία κλπ, και ποινικά την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι άλλο αυτό, και είναι άλλο 156 βουλευτές και 50 υπουργοί, όλοι να σύρονται. Δεν το δέχομαι αυτό και να λέγεται ότι στο σύνολό τους συγκαλύπτουν κλπ. Δεν το δέχομαι προσωπικά και δεν το δέχομαι και για την Κυβέρνηση στην οποία συμμετέχω και, προσέξτε, δεν θα συμμετείχα αλλιώς. Και πιστεύω αυτό το αισθάνονται όλοι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο».

