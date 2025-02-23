Τη διαβεβαίωση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου θα συνεχιστεί ακόμα και στην περιοχή όπου η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα μέσω του λεγόμενου τουρκολυβικού μνημονίου δίνει μέσω της Καθημερινής ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη στην εφημερίδα, το έργο θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον πρόγραμματισμό της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της έρευνας και του καλωδίου

«Θεωρώ και ελπίζω» - προσθέτει ο υπουργός - «η Τουρκία δεν θα φέρει αντιρρήσεις, ότι θα έχουμε την κατανόηση εκείνη ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το έργο αυτό». «Σε περίπτωση που υπάρχει ένταση» - σημειώνει - «θα επιχειρήσουμε να την αποσυμπιέσουμε».

Ο κ. Γεραπετρίτης τονίζει ότι η έρευνα και η πόντιση επιφανειακών ηλεκτρικών καλωδίων προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, δεν απαιτούν καμία άδεια και δεν υπάρχει καμία απολύτως αξίωση, με βάση το διεθνές δίκαιο, για αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν ενημερώνεται η Τουρκία, σημειώνει ότι η ενημέρωση γίνεται για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας

Εξηγεί ότι στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται NAVTEX, καθώς πρέπει να ενημερώνονται όλα τα περιπλέοντα πλοία.

Είναι ορθό να υπάρχει ενημέρωση ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι πρόκειται για μία έρευνα, η οποία προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο αλλά και ποιος είναι ο χαρακτήρας της έρευνας αυτής. Το ζήτημα της ενημέρωσης υφίσταται με βάση το διεθνές δίκιο και τους κανόνες ναυσιπλοΐας και αυτό πράττουμε πάντοτε εμείς, αναφερει χαρακτηριστικά ο κ Γεραπετρίτης.



