Ανδρουλάκης: «Οι πολίτες θέλουν μια καλύτερη ζωή και ένα σύγχρονο κράτος, κάτι που αποτύχατε να προσφέρετε, κ. Μητσοτάκη»

Στο πλαίσιο της ομιλία του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για το Βόρειο Αιγαίο, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Μυτιλήνη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα.



«Έχουμε μια κυβέρνηση που μιλά για τον κίνδυνο “αποσταθεροποίησης”. Ποιοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν την “αποσταθεροποίηση”; Οι πολίτες που ήλπιζαν σε καλύτερη υγεία και παιδεία; Οι πολίτες που θέλουν η δικαιοσύνη να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εκάστοτε εξουσία; Οι πολίτες που θέλουν μεταφορές με ασφάλεια και χαμηλό κόστος; Όχι κ. Μητσοτάκη, δεν θέλουν την “αποσταθεροποίηση”. Θέλουν μια καλύτερη ζωή και αποτύχατε παταγωδώς να τους την προσφέρετε», σχολίασε αποδομώντας το αφήγημα της δήθεν “αποσταθεροποίησης” της χώρας που αρθρώνει η κυβέρνηση για να καμουφλάρει την αποτυχία και τις ευθύνες της.

Στοχοποίησε την κυβέρνηση για στρατηγική επιλογή στην τοξικότητα.



«Κάποιοι επενδύουν στη διχόνοια, στην τοξικότητα και σίγουρα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, κ. Μητσοτάκη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το φορτίο της χρεοκοπίας του κ.Καραμανλή, όταν παίζατε παιχνίδια τοξικότητας και διχόνοιας στην πλάτη του ελληνικού λαού. Εμείς μιλήσαμε με ευθύτητα κάτω από όλες τις περιστάσεις στους Έλληνες πολίτες. Δεν κρυφτήκαμε από τις ευθύνες μας. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που σχεδιάζει πολιτικές δολοφονίες χαρακτήρων με τους κουκουλοφόρους των social media και με κέντρα επικοινωνίας που αποδομούν τις προτάσεις μας. Πώς φοβάται την Ακροδεξιά ο κ. Μητσοτάκης, όταν την έχει στο ίδιο του το κόμμα; Πώς την πολεμά όταν συνεργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κ. Λατινοπούλου για να μην συζητηθούν τα Τέμπη; Πώς πολεμά την Ακροδεξιά όταν συνεργάζεται με τον κ. Βελόπουλο για να ανατρέψει τον συσχετισμό στη σύνθεση της ΑΔΑΕ προκειμένου να μην μπει πρόστιμο στην ΕΥΠ για τις παράνομες υποκλοπές; Όποτε τους θέλετε είναι δίπλα σας έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας. Εμείς λοιπόν προ της 28ης Φεβρουαρίου, λέμε κάτι απλό στον ελληνικό λαό: Εμείς θα αγωνιστούμε για να υπάρχει δικαιοσύνη, αλήθεια, με θεσμικό τρόπο, στο προσκήνιο, για να πάνε επιτέλους στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι της τραγωδίας των Τεμπών όσο ισχυροί κι αν είναι. Δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να κάνει στην τραγωδία των Τεμπών, ό,τι έκανε με τις υποκλοπές καλύπτοντας τους συνεργάτες του από τις ευθύνες τους. Για αυτό προτείναμε προανακριτική και για τον κ. Καραμανλή και για τον κ. Τριαντόπουλο. Γιατί για εμάς κριτής είναι ο φυσικός δικαστής. Δεν θα κρυφτεί κανείς πίσω από την υπουργική του ασυλία».



Προσδιορίζοντας την πολιτική στόχευση των 13 περιφερειακών συνδιασκέψεων του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε: «Ξεκινάμε τα περιφερειακά μας συνέδρια γιατί θέλουμε μαζί να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα και το όραμα του μέλλοντος. Και να ξέρετε κάτι: όσο μεγαλώνει το ΠΑΣΟΚ, τόσο μεγαλώνει η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στα προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας. «Πρέπει να επανέλθει το μειωμένο ΦΠΑ για όλους, χωρίς να συνδέεται με το προσφυγικό – μεταναστευτικό. Είναι αδιανόητο ο Άη Στράτης και άλλα νησιά να μην έχουν μειωμένο ΦΠΑ. Είναι ντροπή» υπογράμμισε, ενώ ως προς το μεταφορικό ισοδύναμο σημείωσε ότι είναι λανθασμένο το μοντέλο, καθώς 30 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί.



«Καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ψάχνει τρόπους να δημιουργήσει κανόνες που θα μειώσουν αυτή την κρίσιμη πολιτική. Δεν πρέπει να αλλοιωθεί η πολιτική για το μεταφορικό ισοδύναμο.



Πρέπει να υπάρχει μια λύση γρηγορότερης καταβολής, να σταματήσουν οι σημερινές καθυστερήσεις» πρότεινε.



Σχετικά με τα προβλήματα των δομών δημόσιας υγείας στα νησιά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Για εμάς λοιπόν όλα τα μεγάλα νησιά πρέπει να έχουν ένα επαρκώς στελεχωμένο νοσοκομείο και όχι αυτό που συνάντησα προχθές στη Σάμο και πριν από μερικά χρόνια στη Λήμνο. Η κατάσταση στα νοσοκομεία των νησιών μας είναι τραγική και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Είναι πολύ μεγάλη αδικία να λείπουν κρίσιμες ειδικότητες. Πώς θα πάει κάποιος να δουλέψει σε ένα νησί, όταν δεν έχει μόνιμο παιδίατρο; Άρα προτεραιότητα για εμάς είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έναν νησιωτικό χαρακτήρα ενίσχυσης σε κάθε νησί. Αλλά και στα μικρότερα νησιά πρέπει να υπάρχουν ισχυρά δίκτυα Πρωτοβάθμιας Υγείας, στεγαστικό επίδομα ή επιδότηση ενοικίου για γιατρούς και νοσηλευτές που θα εργάζονται στα νησιά. Χορήγηση στο ιατρικό προσωπικό και στα μέλη των οικογενειών τους εξόδων μετάβασης, διπλασιασμός του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας για τους γιατρούς, κάλυψη από το κράτος μέρους των εξόδων για τη συμμετοχή σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, δικαίωμα στη συνυπηρέτηση για τους νοσοκομειακούς γιατρούς».



Αναφερόμενος στη δημογραφική γήρανση, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Φαίνεται από όλα τα στοιχεία: Δεν αντέχει άλλο η χώρα δημογραφικά. Ποιος θα είναι ο πληθυσμός της χώρας το 2050; Άρα, το βλέμμα όλων των επιλογών μας είναι καταρχάς στη βιώσιμη ανάπτυξη που θα ανοίξει θέσεις εργασίας σε όλους τους σημαντικούς τομείς και στο κοινωνικό κράτος, που θα κάνει καλύτερη τη ζωή σε κάθε νησί της χώρας, για να μείνετε εδώ εσείς και τα παιδιά σας, να κάνουν οικογένειες και να υπάρχει προοπτική για τον λαό και την πατρίδα».



Ως προς την επονομαζόμενη «γαλάζια οικονομία» με έμφαση τις θαλάσσιες δραστηριότητες, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για συγκριτικό πλεονέκτημα του Βορείου Αιγαίου.



«Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να στηρίξουμε μια σύγχρονη αλιεία, με σεβασμό στο περιβάλλον. Μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για τον θαλάσσιο τουρισμό, πέρα από τα παλιά μοντέλα που υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας κι έχουν εξαντλήσει τα όρια τους. Για τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό, για τον καταδυτικό τουρισμό, για τον τουρισμό της υπαίθρου και στα νησιά, ιδιαίτερα όταν στα δικά σας νησιά -και στη Λήμνο και στη Χίο και στη Μυτιλήνη- υπάρχουν πολλά αγροτικά προϊόντα, ΠΟΠ προϊόντα, εξαιρετικά κρασιά τα οποία μπορούν να ενισχύσουν ένα άλλο είδος τουριστικού προϊόντος προστιθέμενης αξίας, κάνοντας το όραμα μας πράξη για τη διασύνδεση των τριών τομέων: τουρισμού, πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης. Αυτό είναι το μοντέλο τουρισμού που πρέπει να αναπτυχθεί στρατηγικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, για να κερδίζουν από τον τουρισμό όλοι οι πολίτες σε όλη την περιφέρεια».



Σχετικά με το υπέρογκο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Το καλοκαίρι πήγαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να υπάρξει έρευνα για τη ραγδαία αύξηση του κόστους μεταφορών, ιδιαίτερα στα ενδονησιωτικά δρομολόγια. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα μπουν κανόνες σε αυτή την αγορά; Ή θα επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία, όπως επέτρεψε σε άλλους τομείς, -στην υγεία, στην ενέργεια, στα τρόφιμα-, να υπάρχει μια αγορά χωρίς κανόνες που κάποιοι θα εκμεταλλεύονται, φτιάχνοντας ολιγοπώλια ει

