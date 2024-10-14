Δήλωση μετά το πέρας της συμμετοχής του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι «η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων είναι σημαντική για να μπορέσει να εδραιωθεί στην περιοχή μας η ειρήνη».

Αναλυτικά η δήλωση του Ελληνα ΥΠΕΞ:

«Παριστάμεθα σήμερα σε δύο εξαιρετικά σημαντικές συναντήσεις, οι οποίες γίνονται στο Βερολίνο, τη Διάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια και στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Τα δύο θέματα συνδέονται. Εν μέσω δύο πολέμων που απειλούν την περιοχή μας, που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια, η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων είναι σημαντική για να μπορέσει να εδραιωθεί στην περιοχή μας ειρήνη, ευημερία, να αποφύγουμε τους εθνικισμούς, να χαράξουμε μια πορεία, η οποία θα είναι συμβατή με την Ευρώπη.

Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η θέση αυτή έχει προδιαγραφεί προ είκοσι ετών, όταν με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 ήταν η Ελλάδα πρωτοπόρος στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Και θα είμαστε εμείς που θα επισπεύσουμε τη διαδικασία αυτή, πάντοτε υπό την προϋπόθεση τήρησης των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσει η περιοχή μας να έχει την ειρήνη και την ευημερία που απαιτείται στους δύσκολους αυτούς καιρούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.