Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει καταστεί μείζων ενεργειακός κόμβος

Στο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό βάρος της Ελλάδας, αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Ενέργεια και Νοτιοανατολική Μεσόγειος» ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματεύεται ένα καίριο θέμα με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, μέσα από στοχευμένες και συντονισμένες προσπάθειες των τελευταίων ετών, έχει καταστεί μείζων ενεργειακός κόμβος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια. Οι ενεργειακές συνεργασίες που αναπτύσσονται, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, GREGY με την Αίγυπτο και GSI με την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των κολοσσών Exxon και Chevron στη χώρα μας, είναι ενδεικτικές του γεωοικονομικού και γεωπολιτικού βάρους της Ελλάδας. Επιπλέον, η λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου, όπως ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα και η Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, δημιουργούν τις συνθήκες για την ανάδειξη της χώρας μας σε ισχυρό ρυθμιστικό παράγοντα στο ενεργειακό τοπίο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η αλλαγή, επίσης, του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα, με την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει αλλάξει την ενεργειακή φιλοσοφία και έχει αναβαθμίσει ουσιωδώς τη χώρα μας.

Και είναι αυτή η διπλωματική αναβάθμιση σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία με τα οποία η Ελλάδα θα συνεισφέρει στο οραματικό σχέδιο του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (ΙΜΕΕC), του οποίου φιλοδοξεί να αποτελέσει πύλη εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Σύνδεσμο Αφυπηρετησάντων Ελλήνων Διπλωματικών για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης. Με τη δράση σας προβάλλετε τη θέση και την προοπτική της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εξίσου σημαντική ήταν η προηγούμενη δράση σας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία, τον Ιούνιο του 2024, και αφορούσε εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα θέμα επίσης σημαντικό, τη Συνθήκη της Λωζάννης και τις μειονότητες.

Σας συγχαίρω επίσης για την πολυδιάσταση δραστηριότητα του Συνδέσμου σας κατά τη μακρά του πορεία και τη στήριξή σας προς το Υπουργείο μας. Η πολυετής εμπειρία που αποκομίσατε κατά τον υπηρεσιακό σας βίο μάς είναι πολύτιμες – ανεκτίμητες θα έλεγα. Ο καθένας και η καθεμία από εσάς, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα στο εξωτερικό, συμβάλατε καθοριστικά στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής μας και στην προώθηση διμερών και πολυμερών σχέσεων ενίοτε υπό δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη γνώση και εμπειρία σας καλώ να μεταλαμπαδεύσετε στους νεώτερους διπλωμάτες. Η παρουσία, σήμερα, στην αίθουσα, των νέων υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας, σηματοδοτεί στην πράξη την προσφορά σας προς τη νέα γενιά. Προσφορά, την οποία εκτιμούμε βαθύτατα. Κοινός σκοπός όλων μας είναι να μεγεθύνουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και να ισχυροποιήσουμε τη θέση της διεθνώς.

Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις μελλοντικές δράσεις σας.

Πηγή: skai.gr

