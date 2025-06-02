ΣΥΡΙΖΑ: Στους πρυτάνεις η νέα μετάθεση ευθυνών του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση της ΝΔ εδώ και έξι χρόνια διαδοχικά: Κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, ισοτίμησε τα πτυχία κολλεγίων με αυτά των ΑΕΙ, κατάργησε το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, έφτιαξε την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, διόρισε managers στα ιδρύματα, συνέδεσε τη χρηματοδότηση με την αξιολόγησή τους και απειλεί να κλείσει δεκάδες σχολές για να φτιάξει την πελατεία των ιδιωτικών.», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα προσθέτει πως:

«Κανένα μέτρο από αυτά δεν λειτούργησε. Από ιδεολογική εμμονή θέλει να διαλύσει τα δημόσια πανεπιστήμια και να ιδιωτικοποιήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο «μπαμπούλας» της βίας που έβγαλε ξανά από το ντουλάπι, είναι μια χιλιοπαιγμένη κακή παράσταση κατασκευής εσωτερικών εχθρών.

Οι πρόθυμοι των διοικήσεων των ΑΕΙ που χειροκροτούσαν τις «μεταρρυθμίσεις», σήμερα μπαίνουν στο κάδρο και σύντομα θα γίνουν αυτοφωράκηδες της κυβερνητικής ανικανότητας και αποδιοπομπαίοι τράγοι.»



