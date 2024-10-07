Ο ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκου Παππά, κατέθεσε αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας. Το αίτημα κατατέθηκε με αφορμή τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με πιο πρόσφατη αυτή στην Κορινθία, τη μηδενική πρόληψη και θωράκιση της χώρας και την ελλιπή αποκατάσταση των υποδομών και στήριξη των πληγέντων.

Η κριτική του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, από όπου αναδεικνύεται η ανεπάρκεια και η ανετοιμότητα της κυβέρνησης, επικεντρώνει στα εξής σημεία:

• Από το 2019 ως σήμερα έχουν καεί εκτάσεις τεσσάρων (4) εκατομμυρίων στρεμμάτων – Πρόκειται για ρεκόρ καμένων εκτάσεων.

• Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει 3.500 οργανικά κενά.

• 2.000 από τα 3.600 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ηλικίας άνω των 20 και 30 ετών. Μία κατάσταση που δεν θα βελτιωθεί με την προσθήκη 160 νέων οχημάτων, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός.

• Το ποσοστό απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έργα του προγράμματος ΑΙΓΙΣ ανέρχεται μόνο στο 1%.

Παράλληλα, τονίζεται πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την Πολιτική Προστασία, ενώ έχει αναδείξει επανειλημμένα στη Βουλή τα σχετικά ζητήματα, απευθυνόμενος σε μία κυβέρνηση, η οποία, προφανώς σκοπίμως, κωφεύει και αδυνατεί να δώσει επαρκείς απαντήσεις. Αποφεύγει δε τη συζήτηση, αλλά και την ανάληψη ευθυνών».

Ενώ στη συνέχεια της επιστολής αναφέρεται ότι για την υλοποίηση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών «απαραίτητη είναι η λήψη σειράς μέτρων, όπως η ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας, η οποία οδηγείται στη διάλυση με τη συστηματική υποστελέχωση και υποχρηματοδότησή της, η υιοθέτηση μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού πρόληψης και συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, η εκπόνηση στρατηγικής βιώσιμης διαχείρισης των δασών με την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η έγκαιρη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση έργων δασοπροστασίας, καθώς και η πλήρης εφαρμογή των κανονισμών για τη χρήση γης, ώστε να εμποδιστεί η άναρχη και αυθαίρετη δόμηση, ειδικά στις παρυφές των πόλεων και στις ευαίσθητες περιοχές μεταξύ του αστικού ιστού και των δασικών εκτάσεων».

