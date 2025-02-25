Γεραπετρίτης: H Eλλάδα θέλει λύση, συμβατή με το διεθνές δίκαιο για την Ουκρανία

«Σημαντική στιγμή για την Ελλάδα η πρώτη παρουσία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως εκλεγμένο μέλος, σε μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη εποχή για ολόκληρη την ανθρωπότητα», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εχθές, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, για τα θέματα της Ουκρανίας», είπε υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα κράτησε τη στάση αρχής, την οποία τηρεί πάντοτε και αφορά μια λύση, η οποία θα είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο και θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της.

Συνόψισε πως για τον λόγο αυτό η στάση της χώρας μας μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ήταν προς την κατεύθυνση αυτή.

«Είχαμε επίσης σήμερα την ευκαιρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συζητήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τις προσδοκίες, οι οποίες δημιουργούνται από την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και στον Λίβανο. Τα επόμενα βήματα, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν και ιδίως η πιστή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη μετάπτωση στη δεύτερη φάση για την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων που κρατούνται. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για την επόμενη μέρα, η οποία θα οδηγήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, στην επιστροφή των ανθρώπων στις εστίες τους, καθώς επίσης και στην πολιτική επίλυση με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε μια πολύ εκτενή συζήτηση, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, το Κυπριακό και την επικείμενη διευρυμένη συνάντηση, την οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Συζητήσαμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οργανωτικά και διαρθρωτικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ιδίως εν όψει και της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Μάιο, με μια σειρά από γεγονότα, τα οποία θα διοργανωθούν από την ελληνική Προεδρία. Και βεβαίως τις μεγάλες εξελίξεις στον κόσμο, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε όλες τις πλευρές του κόσμου, όπου υπάρχουν ένοπλες συρράξεις και μείζονες κρίσεις για τις οποίες ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς πολυμέρειας, της διεθνούς διπλωματίας με ισχυρό αποτύπωμα και πάνω απ’ όλα με αρχές.

Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη, η οποία στηρίζει το διεθνές δίκαιο. Είναι η χώρα, η οποία συνομιλεί με όλους. Είναι η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Και θα παραμείνουμε στην αιχμή των διεθνών γεγονότων για να προσφέρουμε τις δικές μας υπηρεσίες, αλλά να ενισχύσουμε και το αποτύπωμα της χώρας μας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.