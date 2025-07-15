Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι οι συζητήσεις έγιναν σε παραγωγικό κλίμα.

«Μετά την επίσκεψή μου στη Βεγγάζη την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε σήμερα από τον κύκλο επαφών στη Λιβύη με την επίσκεψή μου στην Τρίπολη. Αυτή περιέλαβε συνάντηση με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου, τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό εξωτερικών οι συζητήσεις έγιναν σε ιδιαίτερα παραγωγικό κλίμα», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Αποφασίσαμε από κοινού να επανατοποθετήσουμε σε τροχιά τα μείζονα ζητήματα που μας αφορούν, όπως το μεταναστευτικό, το διμερές εμπόριο και βεβαίως την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χώρων», επεσήμανε ο υπουργός.

«Μία Λιβύη ισχυρή, ενιαία και αυτοδύναμη, σε αγαστή συνεργασία με την Ελλάδα αποτελεί εγγύηση ασφαλείας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης.

