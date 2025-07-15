Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με εντολή του Πλεύρη δεν μετακινούνται οι πλημμυροπαθείς από τη Δομή στο Κουτσόχερο

Διαβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες πολίτες που επλήγησαν από τη θεομηνία και βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στη δομή θα συνεχίσουν να διαμένουν εκεί

Πλεύρης

Με εντολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, δεν πρόκειται να μετακινηθεί κανένας από τους πλημμυροπαθείς της κακοκαιρίας “Daniel” που φιλοξενούνται στη Δομή Ελεγχόμενης Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κουτσόχερο, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου.

Οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες πολίτες που επλήγησαν από τη θεομηνία και βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στη δομή θα συνεχίσουν να διαμένουν εκεί για όσο χρόνο χρειαστεί, ανεξάρτητα από τον ευρύτερο σχεδιασμό που αφορά στην εφαρμογή της πρόσφατης τροπολογίας για την κράτηση παράνομων μεταναστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θάνος Πλεύρης πλημμυροπαθείς κακοκαιρία Daniel δομή φιλοξενίας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
125 0 Bookmark