Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό ένας αδύναμος πρωθυπουργός

«Δεν αξίζει στη χώρα μας και τον ελληνικό λαό ένας αδύναμος πρωθυπουργός εκβιαζόμενος από τους υπουργούς του, με αποτέλεσμα να κάνει δώρο στον κ. Βορίδη την παραγραφή και στον κ. Αυγενάκη την αμνήστευση», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εκεί οδηγεί η πρόταση του για εξεταστική επιτροπή από το 1998. Μια πρόταση που υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, που θα κληθεί να πληρώσει ένα πρόστιμο της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ λόγω του πάρτι της διαφθοράς της ”γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης, όπως ακριβώς την περιγράφει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Εξηγώντας το νόημα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες καταθέτουμε αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα» και κάλεσε τους βουλευτές όλων των κομμάτων να τη στηρίξουν. «Να στηρίξουν το φως και όχι το σκοτάδι. Ακόμη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ευκαιρία να πάρουν αποστάσεις από αυτή την άθλια μεθόδευση του Μαξίμου» συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

