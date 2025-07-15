Με τον πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Omar Amer Youssef, συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι «η Αίγυπτος είναι ένας έμπιστος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα και διαδραματίζει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή και την Αφρική». «Θα ήθελα να τονίσω», συνέχισε ο κ. Κακλαμάνης, «τους ισχυρούς δεσμούς και τις αναβαθμισμένες σχέσεις μας με την Αίγυπτο μέσω πολιτικών και οικονομικών πρωτοβουλιών». «Είναι υψίστης σημασίας να διατηρήσουμε την ισχυρή εταιρική σχέση και συνεργασία και σε θέματα μετανάστευσης, δεδομένων των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας», πρόσθεσε.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ανησυχία του για το καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και τον σεβασμό που οφείλουμε να δείξουμε στο παλαιότερο χριστιανικό μοναστήρι, κάνοντας αναφορά στην επιστολή που απέστειλε στον Αιγύπτιο ομόλογό του στις 10 Ιουνίου.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου διαβεβαίωσε τον κ. Κακλαμάνη ότι η Μονή Αγίας Αικατερίνης θα συνεχίσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο καθεστώς, όπως ακριβώς είχε επίσης διαβεβαιώσει και ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών τον Έλληνα ομόλογό του. Ακόμη, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι δεν θα διαταραχθεί η ζωή των μοναχών ούτε ο θρησκευτικός και λατρευτικός χαρακτήρας του μοναστηριού, η προστασία του οποίου θα είναι ακέραιη.

Στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία σύσφιξης των σχέσεων των δύο Κοινοβουλίων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ενεργοποίηση των εκατέρωθεν ομάδων φιλίας.

Ο πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου διαβίβασε πρόσκληση του προέδρου της Αιγυπτιακής Βουλής για επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο, την οποία ο κ. Κακλαμάνης αποδέχθηκε. Οι λεπτομέρειες αυτής της επίσκεψης θα καθοριστούν διά της διπλωματικής οδού.

Τέλος, ο κ. Omar Amer Youssef υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες της Αιγύπτου οδήγησαν σε μείωση των μεταναστευτικών ροών από τις ακτές της και πως η χώρα του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην εξομάλυνση του μεταναστευτικού ζητήματος. Επιπροσθέτως, ζήτησε τη στήριξη της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά στην παράνομη μετανάστευση και τις συνέπειές της στη χώρα του.

Στη συνάντηση παρέστη και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, πρέσβης Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

