Του Γιάννη Ανυφαντή

«Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Έχουμε την απόλυτη επικράτηση της ελληνικής στάσης. Και δεν είχαμε την οποιαδήποτε υποχώρηση και δεν υπήρξε αναγνώριση τουρκικές αξιώσεις και η έρευνα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της», δήλωσε από τα κυβερνητικά έδρανα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νίκης για τα γεγονότα της Κάσου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στις «εθνικές κόκκινες γραμμές» τόνισε πως: «Η Ελλάδα κρατά στάση εθνικά ισχυρή και υπερήφανη. Δεν πρόκειται να αποστούμε από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«H χώρα θα παραμείνει σταθερά στην εθνική μας γραμμή. Τονίζω ότι από την άποψη της διπλωματικής ισχύος η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο υψηλό σημείο. Έχει ισχυρή θέση στο διεθνές στερέωμα, ισχυρή θέση από άποψη αποτρεπτικής ισχύος και είναι σε ισχυρή οικονομική τροχιά», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Στην έναρξη της δευτερολογίας του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον ελληνοτουρκικό διάλογο, υποστηρίζοντας ότι «ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος Υπουργός Εξωτερικών θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι από τη μία μέρα στην άλλη Τουρκία θα αποστεί των θεμελιωδών θέσεων. Ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι κάνουμε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε σχέση με τα δίκια που μας δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από καιρού εις καιρό έχουν να κάνουν με το ότι η Ελλάδα δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Ανεξάρτητα από τις παράλογες αξιώσεις της γείτονας, μια συμφωνία θα σήμαινε την επίλυση του υποκείμενου ζητούμενου με την Τουρκία και θα εξασφάλιζε ειρήνη με την Τουρκία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν υπάρξει πλήρης σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα είναι σήμερα σε θέση ισχύος ώστε να συζητά τα θέματα αυτά».

