Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε καλεσμένος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην πρόταση του Κώστα Τασούλα για νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι «δεν ξέρουν τίποτα από πολιτική».

«Προτείνει τον Τασούλα, μάλιστα από τη ΝΔ. Είναι συναινετικό πρόσωπο ο Τασούλας ή είναι πρόσωπο που προκαλεί αντιδράσεις; Στα αλήθεια τώρα, ας αφήσουμε τις ταμπέλες. Πρέπει να σας πω ότι πίσω από τις κάμερες δεκάδες βουλευτές της Αντιπολίτευσης πήγαιναν και του έδιναν συγχαρητήρια και τον αγκάλιαζαν και τον φιλούσαν. Μπροστά στις κάμερες και πολλοί κι από το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην επιλογή Μητσοτάκη να φέρει τον Τασούλα Πρόεδρο; Η εικόνα του κ. Δουδωνή. Ο κ. Δουδωνής έκανε τέτοια ζημιά με την εμφάνισή του στη Βουλή, που πιστεύω δεν έχει κάνει κανείς τα τελευταία χρόνια. Την ώρα που περίμενες τι θα πει η Αξιωματική Αντιπολίτευση στην επιλογή Μητσοτάκη, βγαίνει ένας λυσσασμένος δαιμονισμένος και αφρισμένος άνθρωπος. Λες και μπήκε το πνεύμα του κακού και συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλα. Προφανώς η επίδραση Ανδρουλάκη στους ανθρώπους είναι πολύ τοξική».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «μπορεί να είσαι νεοδημοκράτης και να είσαι και αποδεκτός και να είσαι και συναινετικός και να είσαι και μια χαρά», ενώ ερωτηθείς για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, απάντησε:

«Η κ. Σακελλαροπούλου τίμησε το αξίωμά της 5 χρόνια με απόλυτη θεσμικότητα. Είναι μια γυναίκα, μπήκε στο Δικαστικό Σώμα, δύσκολη δουλειά. Με την αξία της έφτασε να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΣτΕ, δύσκολη δουλειά. Με την αξία της έφτασε να γίνει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος Δημοκρατίας, δύσκολη δουλειά. Δεν θα γίνει θεός του Ολύμπου. Τα έκανε όλα η κ. Σακελλαροπούλου. Μπράβο της, συγχαρητήρια, την τιμάμε»

Μάλιστα, συμπλήρωσε:

«Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και την τιμώ την κ. Σακελλαροπούλου και σας είπα ότι ευδοκίμως έκανε σπουδαία πράγματα στη ζωή της και τίμησε τον θεσμό του ΠτΔ, ήταν λάθος που πήγε σε εκείνο το τραπέζι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, πολύ μεγάλο λάθος μάλιστα. Το νομοσχέδιο αυτό δεν ήταν ένα πολιτικά ουδέτερο νομοσχέδιο. Ήταν ένα νομοσχέδιο που καλώς-κακώς είχε διχάσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, από πάνω μέχρι κάτω, από την Εκκλησία μέχρι τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες. Ο ρόλος του ΠτΔ είναι ενωτικός, να τους εκφράζει όλους. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε κάτι τέτοιο, εκείνη τη στιγμή δεν τους εκφράζεις όλους, εκφράζεις τους μισούς. Και αυτή δεν είναι η δουλειά σου, άρα έκανε λάθος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλή Πρόεδρος. Καλή Πρόεδρος ήταν, αξιοπρεπεστάτη ήταν, άξια γυναίκα είναι. Προσωπικά την τιμώ, έκλεισε τη θητεία της ευδοκίμως. Δεν την προσέβαλε ο Μητσοτάκης. Δεν είναι υποχρεωτικό να ανανεώνει τη θητεία του καθενός. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή Τασούλα είναι ότι η πρώτη επιλογή Μητσοτάκη ήταν να πάμε σε πολιτικό πρόσωπο. Ο λόγος; Γιατί δεν είναι ίδιο το διεθνές περιβάλλον του 2020 με του 2025».

