Η «μάχη» για την αξιωματική αντιπολίτευση με φόντο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξη της στο Action 24 ανέφερε ότι «την κ. Κατσέλη την τιμώ προσωπικά και την εκτιμούμε όλοι για την πολιτική της διαδρομή, η οποία κοινωνικά έχει θετικό αποτύπωμα. Ως υπουργός άφησε το στίγμα της κυρίως με τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ πριν μπει σε σκληρά μέτρα συγκυβέρνησης που ήταν αντιλαϊκά, αντεργατικά, αντικοινωνικά, ενώ και την τελευταία περίοδο παρόλες τις μεταλλάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ κράτησε μία εξαιρετικά αξιοπρεπή στάση». Συμπλήρωσε, όμως πως «δεν έχουμε λάβει ακόμα τις αποφάσεις μας, θα συζητήσουμε, θα συνεδριάσουν τα όργανά μας και θα καταλήξουμε».

Τι συμβαίνει στην Νέα Αριστερά και δεν βγαίνει «λευκός καπνός» για τη Λούκα Κατσέλη; Όπως όλα δείχνουν στελέχη της «Ομπρέλας» αντιδρούν πιστεύοντας πως αν το κόμμα συναινέσει στην επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου αυτομάτως θα εκληφθεί ως «σήμα» επανένταξης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλο είναι ακόμα το χάσμα μεταξύ των πρώην συντρόφων. Στη συνεδρίαση που έγινε την Τετάρτη οι διαφωνίες καταγράφηκαν. Ακούστηκε και η άποψη, σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Αριστερά να πάρει πρωτοβουλία για έναν γύρο συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς ώστε ακόμα και τώρα να καταλήξουν σε έναν υποψήφιο για την προεδρία.

Τυχόν συμπόρευση των δύο κομμάτων με αφορμή το θέμα της Λουκάς Κατσέλη, θα φέρει νέα δεδομένα στην ψηφοφορία, αφού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα συγκεντρώσουν περισσότερες ψήφους από το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τώρα οι 31 της ΚΟ της Χαριλάου Τρικούπη στηρίζονται από τον Πέτρο Παππά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τους 26, την Λούκα Κατσέλη φέρεται να ψηφίζουν η Αθηνά Λινού και η Αρετή Παπαιωάννου από τη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων. Η «μάχη» της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να δοθεί με φόντο την προεδρική ψηφοφορία αν και για το ΠΑΣΟΚ δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν σκοπεύουν να μπουν σε καμία αριθμητική ούτε να πραγματοποιήσουν κάποιο ραντεβού για να κερδίσουν ψήφους όπως αναφέρουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Η σύγκρουση «Γιαννίτση – Κατσέλη» απομακρύνει τα δυο κόμματα και αυτό φάνηκε χθες στη Βουλή. Ο Σωκράτης Φάμελλος διερωτήθηκε: «εφόσον ο κ.Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την κ.Κατσέλη ως προοδευτική υποψηφιότητα υπάρχει η βάση κοινής στήριξης. Για ποιο λόγο επιλέγεται σήμερα η πρακτική και η στενή ανάγνωση της κομματικής καταγραφής;». Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε αναφερόμενος στον νόμο Κατσέλη, τον οποίο προβάλλουν από την Κουμουνδούρου: «έναν νόμο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αλλά ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο δεν ψήφισε άλλα ως κυβέρνηση ήρθε μετά και τον κατήργησε». Η Νέα Αριστερά προσανατολίζεται στο να πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη του Πολιτικού Γραφείου πολύ σύντομα ώστε να καταλήξουν σε μια απόφαση.

