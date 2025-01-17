Hurriyet: Ο Μητσοτάκης με τις ΗΠΑ αναβάθμισε την Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet φιλοξενεί άρθρο του έμπειρου πολιτικού αναλυτή, Σεντάτ Εργκίν, στο οποίο αναφέρεται ότι «Ο Μητσοτάκης με τις ΗΠΑ αναβάθμισε την Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη».

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στο άρθρο Σεντάτ Εργκίν μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Ένας από τους πιο αξιοσημείωτα δείγματα της προσέγγισης ΗΠΑ - Ελλάδας την περασμένη περίοδο είναι ότι οι εργασίες για την ενίσχυση της χωρητικότητας του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από τα τουρκικά σύνορα, έχουν επιταχυνθεί και οι ΗΠΑ άρχισαν να κάνουν συσσώρευση δυνάμεων εκεί το 2021.

Η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει η πιο σημαντική βάση logistics των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το υψηλότερο σημείο προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας ήταν η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2022. Ο Μητσοτάκης έγινε δεκτός με «κόκκινο χαλί» στρωμένο μπροστά του όπου κι αν πήγαινε. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ομιλία του στην κοινή σύνοδο του Κογκρέσου των ΗΠΑ διακόπηκε 37 φορές από τα μέλη που σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν κατά καιρούς είναι η πιο ξεκάθαρη αντανάκλαση της θερμής υποδοχής που έτυχε.

Άλλωστε, δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι στα χρόνια του Μπάιντεν, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας πέρασαν μια από τις πιο δυνατές περιόδους της ιστορίας τους.

Όπως φαίνεται, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία τετραετή θητεία του Μπάιντεν από την οπτική γωνία της Τουρκίας, στην αξιολόγηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη το «άλμα» που σημειώθηκε στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή κυβέρνηση.

Ωστόσο, η έγκριση από την κυβέρνηση Μπάιντεν του αιτήματος της Τουρκίας για F-16 από το Κογκρέσο πέρυσι, μετά την άρση των βέτο της Τουρκίας για τη Φινλανδία και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, χαλάρωσε ως ένα βαθμό τις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ το κάνουν αυτό και ανοίγουν τον δρόμο για την πώληση του επόμενου αεροσκάφους F-35 «5ης γενιάς» στην Ελλάδα δείχνει ουσιαστικά ότι πάλι ο δείκτης αλλάζει για άλλη μια φορά (υπέρ της Ελλάδας)».

Απειλές σε βάρος της Ελλάδας ακούστηκαν μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο από στέλεχος το κόμματος του Ντεβλέτ Μπαχτσελί

«Μην ξεχνάτε, διαθέτουμε τον πύραυλο Tayfun και μπορούμε να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά»

«Στρατιωτικοποιούν τα νησιά. Είναι μια πρόκληση. Δεν υποχωρούμε στη Γαλάζια Πατρίδα»

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Φιλίζ Κιλίτς, δήλωσε: Η Ελλάδα, κατά παράβαση του νόμου, σχεδιάζει να συσσωρεύσει πυραύλους στα νησιά. Απευθύνομαι στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι διαθέτουμε τον πύραυλο TAYFUN με εμβέλεια 561 χιλιομέτρων. Πέρυσι έγιναν οι δοκιμαστικές βολές αυτού του πυραύλου.

Η στρατιωτικοποίηση των νησιών με καθεστώς αποστρατικοποίησης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου είναι μια πρόκληση για την Τουρκία και οδηγεί το Αιγαίο, το οποίο θέλουμε να είναι μια θάλασσα ειρήνης, σε δίνη έντασης και συμμοριτισμού. Να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι μπορεί να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Το τουρκικό κράτος είναι μεγάλο, είναι γενναίο και ισχυρό. Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει ποτέ από τα δικαιώματα της στη Γαλάζια Πατρίδα. Όπως έχει πει και πρόεδρος μας, για να έχουμε ειρήνη αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε με χαρά.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ ανοίγουν βάσεις στην Κύπρο, υποδέχονται τον πρόεδρο της Κύπρου και τους δίνουν όπλα»

«Είναι μια κρατική πολιτική των ΗΠΑ, δύσκολο να υποχωρήσει ο Τραμπ»

Η δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ ρώτησε αν η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποχωρήσει από την απόφαση αυτή.

Ο ανταποκριτής του CNN Turk στην Ουάσινγκτον Γιούνους Πακσόι απάντησε: «Θέλω να υπενθυμίσω πως τον περασμένο Σεπτέμβριο ο υφυπουργός των ΗΠΑ με τη 'Νότια Κύπρο' (Κυπριακή Δημοκρατία) είχε υπογράψει μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Το είχαμε παρατηρήσει. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο ηγέτης της 'Νότιας Κύπρου' (πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας) είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και τον είχε υποδεχθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό είχε να συμβεί 28 χρόνια. Τελευταία φορά αυτό το είχε κάνει ο Μπίλ Κλίντον. Δηλαδή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, υποδοχή στον Λευκό Οίκο, και τώρα η πώληση όπλων με απόφαση του προέδρου. Να θυμίσω πως οι ΗΠΑ ανοίγουν και βάση στην Κύπρο.

Όσον αφορά αν θα αλλάξει κάτι η νέα κυβέρνηση, κατά την άποψη μου εδώ δεν ασκείται κάποια πολιτική μεταξύ των κυβερνήσεων, εδώ μιλάμε για την κρατική πολιτική των ΗΠΑ, αυτή ασκείται τώρα. Κι αυτό να το προσθέσω».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ έκαναν μεγάλη στρατιωτική επένδυση στην Κύπρο με στόχο την ενέργεια»

Αναλυτές ελπίζουν στον Τραμπ να αποχωρήσει από την Κύπρο, όπως έκαναν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν»

Δημοσιογράφος: Μήπως οι ΗΠΑ μπορούν να υποχωρήσουν από την απόφαση τους και να πουν αποχωρούμε και αφήνουμε όλα όσα επενδύσαμε;

Τζοσκούν Μπασμπούγ, πολιτικός αναλυτής: «Δεν το έκαναν αυτό στο Αφγανιστάν; Όπου έφυγαν γρήγορα και άνοιξαν τα φτερά τους και αποχώρησαν.

Δημοσιογράφος: Μα εδώ δεν είναι το Αφγανιστάν. Εδώ δεν υπάρχει κάποια εισβολή από την πλευρά της Ρωσίας. Εδώ δεν υπάρχουν οι Ταλιμπάν.

Πολιτικός αναλυτής: Ναι αλλά εδώ υπάρχει μια κρατική πολιτική των ΗΠΑ που την ασκούν στην Κύπρο.

Δημοσιογράφος: Ναι, αλλά η θέση της Κύπρου όπως και οι συνθήκες στην Κύπρο δεν είναι ίδιες. Δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε με το Αφγανιστάν! Εδώ όμως υπάρχει ένα ενεργειακό παιχνίδι κι έχει κάνει μια στρατιωτική επένδυση.

