Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τα θέματα υγείας και την αντιπαράθεση γύρω από το ΕΣΥ να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Αρχικά, αναφορικά με τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία, σύμφωνα με τα οποία σημαντικός αριθμός πολιτών στη χώρα μας δήλωσαν πως το 2024 δεν έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ο υπουργός σχολίασε πως η Ελλάδα βρίσκεται με μεγάλη διαφορά εδώ και μια δεκαετία στην τελευταία θέση όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη. «Δεν υποτιμώ τον δείκτη, βάζω στοίχημα ότι του χρόνου θα πάμε αρκετά καλύτερα, γιατί βλέπω τη διαφορά», όπως είπε.

«Κάποιοι λέει στην έρευνα αυτή δεν βρήκαν λόγω φτώχειας πρόσβαση στο σύστημα. Μα στην Ελλάδα αν δεν το ξέρετε, τα έχουμε όλα τζάμπα., δεν χρειάζεται να πληρώσεις ούτε ένα ευρώ πουθενά. Αν είσαι τελείως με μηδενικό εισόδημα, σε δημόσιο νοσοκομείο δεν πληρώνεις ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν βρήκε θεραπεία επειδή είναι φτωχός. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μη βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος, αυτό απαγορεύεται. Όσο φτωχός και να είσαι, τη θεραπεία θα την πάρεις. Σε αυτό είμαστε πιο γαλαντόμοι από οποιοδήποτε άλλο σύστημα του κόσμου», ανέφερε και προσέθεσε:

«Η Eurostat κάνει μια δημοσκόπηση. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις πράγματι η Υγεία είναι χάλια. Όποια δημοσκόπηση και να βάλετε, ένα 60-70% λέει δεν είναι καλό το σύστημα. Εμείς ο λόγος που αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε το σύστημα της αυτοαξιολόγησης είναι γιατί θέλουμε να φύγουμε από την εικόνα που έχει εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη για ένα χάλια σύστημα. Για αυτό και ρωτάμε τους χρήστες, όχι την κοινή αντίληψη. Ξαναλέω, βάζω δημόσιο στοίχημα, του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτερα στην αξιολόγηση της Eurostat».

«Τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν καλυφθεί κατά 82%»

«Επειδή στα θέματα της Υγείας δεν πρέπει να παίζεις, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος ούτε με το 95% επιτυχία. Ακόμη κι ένας συμπολίτης μου να μην λάβει τη φροντίδα που πρέπει να λάβει, θα είναι αποτυχία», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Έχουμε έλλειμμα νοσηλευτών στα νοσοκομεία; Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε όμως προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Για να καταλάβετε, στις 10.000 προσλήψεις του 2025, εμείς πήραμε περίπου τις 5.000. Σε επίπεδο προσωπικού, αν αθροίσεις το σύνολο, είμαστε καλύτερα από ποτέ. Έχουμε περισσότερο προσωπικό από οποιαδήποτε περίοδο στην ιστορία μας. Αν μετρήσετε στο προσωπικό μόνο τους μονίμους, είμαστε χαμηλότερα. Αν μετρήσεις ως προσωπικό όλες τις μορφές εργασίας, είμαστε περισσότεροι. Όσο είμαι εγώ υπουργός, δεν πρόκειται να φύγει κανένας επικουρικός. Θα τους ανανεώσουμε όλους».

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι φέτος με τα κίνητρα που θεσπίστηκαν, τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν καλυφθεί κατά 82%. «Προσλήψεις και κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γίνονται περίπου 4 με 5.000 τον χρόνο».

Μάλιστα, χαρακτήρισε «ευλογημένο» τον εαυτό του «που η δεύτερη θητεία μου συνέπεσε με την ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης».

«Το ΕΣΥ που θα παραδώσω στον διάδοχό μου θα είναι το καλύτερο που είχαμε ποτέ και ένα από τα σημεία είναι τα ΤΕΠ» είπε.

Αναφερόμενος στις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια των ασθενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «το σύστημα αυτοαξιολόγησης θα μας βοηθήσει να φύγουμε από την αντίληψη ότι έχουμε ένα χάλι σύστημα δημόσιας υγείας. Οι απαντήσεις που πήραμε από τους χρήστες είναι τελείως ανάποδες από την εικόνα, μας δείχνουν τι πρέπει να βελτιώσουμε, δεν είναι όλα διθυραμβικά. Το 2024 έκανες 3 μήνες για να βρεις ραντεβού με γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ, τώρα θες 2 μέρες».

