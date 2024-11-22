Γεωργιάδης στη Βουλή: «Αραιώσατε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν στεναχωριέμαι, με κόπο θα συγκρατήσω τα δάκρυά μου»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Η πρωτοφανής στα κοινοβουλευτικά χρονικά υποβάθμιση του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, μετά και την ανεξαρτητοποίηση δύο ακόμη βουλευτών του, μονοπωλεί για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τις συζητήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή. Ενδεικτικό μάλιστα, της πολιτικής παραδοξότητας είναι το γεγονός ότι την επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ – που συζητείται στην αίθουσα της Ολομέλειας – υπογράφουν συνολικά 34 βουλευτές, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται πλέον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.

Την παρουσία στην αίθουσα της Ολομέλειας την ώρα της συζήτησης των περίπου 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε δηκτικά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης: «Αραιώσατε λίγο εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ από την κατάθεση της επερώτησης». Η αναφορά αυτή προκάλεσε ένταση στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές της Κουμουνδούρου να τον ρωτούν ρώτησαν εάν έχει στενοχωρηθεί γι' αυτές τις εξελίξεις: «Δε στεναχωριέμαι…Με κόπο θα συγκρατήσω τα δάκρυά μου».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος τον διαδέχθηκε στο βήμα, ανταπέδωσε το σχόλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «αραιώσατε πολύ στα ορεινά της Νέας Δημοκρατίας, μήπως λείπει κάποιος πρώην πρωθυπουργός που σας κατηγορεί για μια σειρά εθνικών θεμάτων;».

Οι ανακατατάξεις πάντως στην ανθρωπογεωγραφία της Βουλής, δεν έμειναν ασχολίαστες ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικός ήταν ο διάλογος μεταξύ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του Χρήστου Γιαννούλη:

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόεδρος Βουλής: Πήρατε και από την δευτερολογία σας;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αξιωματική αντιπολίτευση είστε. Αν το πείτε εσείς θα το κάνω.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόεδρος Βουλής: Το κόμμα μου δεν έχει καμία ευθύνη για ότι έχει συμβεί στο κόμμα σας και από το κόμμα μου δεν έχει πει ποτέ κανένας πρώην αρχηγός φύγετε και ρίξτε τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει συμπεριφερθεί όλο αυτό το διάστημα με απόλυτα έντιμο τρόπο αυτό τον καιρό.

Πηγή: skai.gr

