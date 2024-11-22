Απόστολος Τζιτζικώστας: Αποχαιρέτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Την αφοσίωσή του στο κοινό όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη, που θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κατά τη διάρκεια της επετειακής 163ης Συνόδου της Ολομέλειας του οργάνου στις Βρυξέλλες και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του ως νέου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι από την αρχή της θητείας του ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, αντιμετωπίστηκαν πρωτόγνωρες προκλήσεις, όπως η παγκόσμια πανδημία, η οικονομική αβεβαιότητα και οι ταραχές στο γεωπολιτικό τοπίο. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι στην πορεία αυτή ενισχύθηκε η φωνή των Δήμων και των Περιφερειών στα ευρωπαϊκά κέντρα των αποφάσεων και αποδείχτηκε η δύναμη της Επιτροπής.

Τόνισε, δε, ότι η σημερινή μέρα είναι μια στιγμή μεγάλης συγκίνησης για εκείνον, επειδή συμπίπτει με την 30ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αλλά και γιατί είναι η τελευταία μέρα που βρίσκεται εκεί ως μέλος της Επιτροπής την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση και υπευθυνότητα. «Και καθώς κοιτάζω μέσα σε αυτή την αίθουσα, δεν βλέπω απλώς συναδέλφους αλλά πραγματικούς φίλους και συνεργάτες, με τους οποίους έχουμε κάνει ένα μοναδικό ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί πολλά περισσότερα από την πολιτική. Ένα ταξίδι, που μας επέτρεψε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είμαι πραγματικά περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Η καθεμία και ο καθένας από σας έχει συμβάλει σε αυτή την επιτυχία. Και είναι το πάθος σας, οι ιδέες σας και η εργατικότητά σας που μας έφεραν μέχρι εδώ σήμερα. Σήμερα, που γιορτάζουμε όχι μόνο τα προηγούμενα 30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, αλλά και το λαμπρό μέλλον που έχει μπροστά της, που έχουν μπροστά τους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ευρώπης», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, απευθυνόμενος στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Αναφερόμενος στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του ως Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, επισήμανε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με αυτοπεποίθηση, επειδή, όπως τόνισε, «αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσουμε τις κοινές μας αξίες: τη σύνδεση ανθρώπων και περιοχών, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών και των Δήμων. Επομένως, τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνω, δεν απέχουν από το έργο που έχουμε κάνει εδώ όλοι μαζί αυτά τα χρόνια, αλλά αποτελούν τη νέα πορεία προς την κοινή μας αποστολή, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή μας νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της Δημοκρατίας στην Ευρώπη και αυτή η Επιτροπή θα αντιπροσωπεύει τη φωνή, τις ελπίδες και τις προτεραιότητες των 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να εκφράσω για ακόμα μια φορά τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από εσάς. Σας ευχαριστώ για όλα. Η εμπιστοσύνη και η στήριξή σας είναι για μένα μια τεράστια τιμή και μια σπουδαία παρακαταθήκη, που θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Να είστε βέβαιοι ότι θα είμαι για πάντα αφοσιωμένος στο κοινό μας όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη, πιο κοντά στους πολίτες της».

Πηγή: skai.gr

