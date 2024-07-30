Γεωργιάδης για υποκλοπές: «Όποιος αμφισβητήσει το πόρισμα, θέτει σε αμφισβήτηση το πολίτευμα της χώρας»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή το πόρισμα της έρευνας που έκανε ο Άρειος Πάγος για ενδεχόμενη συσχέτιση του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator με τις κρατικές υπηρεσίες της χώρας.

«Από σήμερα όλοι εσείς είστε υποχρεωμένοι να μην ξαναμιλήσετε για σκάνδαλο υποκλοπών, εμπλέκοντας την κυβέρνηση. Όποιος αμφισβητήσει από σήμερα το πόρισμα, θέτει σε αμφισβήτηση το πολίτευμα της χώρας. Δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών, κατέληξε το πόρισμα του Αρείου Πάγου», ξεκαθάρισε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις αιτιάσεις του Νάσου Ηλιόπουλου από τη Νέα Αριστερά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως η χώρα είναι «παιδική χαρά του οργανωμένου εγκλήματος» και «μπανανία», κατηγορώντας την κυβέρνηση πως συντόνισε ένα κοινό κέντρο παρακολουθήσεων.

«Το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μετά από 20 μήνες έρευνας και, κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα θέλατε να είσαστε κάτι σαν τον Μαδούρο που κάνει νοθεία για να κερδίσει εκλογές εσείς στην Νέα Αριστερά. Άλλο η εκτελεστική εξουσία άλλο η δικαστική», απάντησε ο Υπουργός Υγείας, και απευθυνόμενος σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισε: «Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα έπρεπε να πουν συγγνώμη στον Γρηγόρη Δημητριάδη που συκοφαντήθηκε. Πολύ σωστά παραιτήθηκε, σήμερα όμως έχουμε ένα οριστικό και αμετάκλητο βούλευμα της δικαιοσύνης, που λέει ότι δεν υπήρχε καμία εμπλοκή της ΕΥΠ».

