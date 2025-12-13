Του Γιάννη Ανυφαντή

Με φόντο τις συλλήψεις στην Κρήτη στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι που πέταξε η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία έκανε λόγο για «Γκρούεζες» στη ΝΔ.

«Όταν χθες η αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες. Χαμηλώσετε τους τόνους. Είστε κολλημένοι στο 12% και αυτό δεν αποδεικνύει κανένα κοινωνικό ρεύμα. Στο τέλος θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκαλώντας την αντίδραση του Παύλου Γερουλάνου.

«Κάτι τέτοια έλεγε και ο "άχαστος" Κώστας Καραμανλής. Και τελικά χάσατε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το ‘81. Το 80% είναι κατά της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος πάντως στον κλάδο της Υγείας ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για διπλασιασμό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τον τελευταίο προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από συνολικές δαπάνες για ΕΣΥ το 2019 4,1 δισεκατομμύρια φτάνουμε στο 2026 σε 8,2 δισεκατομμύρια. Κι έρχεται η αντιπολίτευση και σε αυτό λέει όχι. Δίνουμε τα περισσότερα λεφτά από καταβολής ελληνικού έθνους για την Υγεία. Όσοι λένε όχι σε αυτό, λένε όχι στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ στην ιστορία μας», επισήμανε ο υπουργός.

Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στους νοσηλευτές, υπογραμμίζοντας – απευθυνόμενος στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, Θάνο Πετραλιά – πως στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει ζήτημα που η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει πριν τις εκλογές του 2027.

«Εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς Αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα μας θα χάσει από την Υγεία 189,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 μέσω του μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι. Πώς θα πετύχετε με λιγότερα χρήματα;», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Για διαρκή υποβάθμιση του ΕΣΥ, με κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων κατήγγειλε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος

Το θερμόμετρο πάντως χτύπησε «κόκκινο» όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας αποκάλεσε τον υπουργό Υγείας γελοίο. «Είστε απαράδεκτος. Να ανακαλέσετε αμέσως», φώναξε από τα έδρανα της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης με τον Αλέξανδρο Καζαμία να επιμένει: «Δεν ανακαλώ, είναι ένας γελοίος υπουργός Υγείας!». Η φράση τελικά διεγράφη από τα πρακτικά μετά από παρέμβαση του αντιπρόεδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη.



