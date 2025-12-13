Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αύριο το πρωί αναμένεται να μεταχθούν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες, προκειμένου να οδηγηθούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και στη συνέχεια να απολογηθούν. Οι 15 συλληφθέντες κρατούνται εν τω μεταξύ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ οι εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο οι 15 συλληφθέντες, καθώς ο συνολικός αριθμός φθάνει τα 42 άτομα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αρχηγικό ρόλο.

Επίσης, εμπλέκεται ένας λογιστής που είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Αυτά τα δύο πρόσωπα έχουν προκαλέσει και την κόντρα μεταξύ ΝΔ -ΠΑΣΟΚ.

Το μοτίβο που ακολουθούσαν οι συλληφθέντες ήταν συγκεκριμένο. Πλαστά χαρτιά, χωράφια που δεν υπάρχουν ή βρίσκονται σε εκτάσεις με βράχους ή ανήκαν σε πεθαμένους.

Αύριο, οι 15 συλληφθέντες θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι πράξεις αφορούν την περίοδο 2019-2025 και η συνολική λεία φτάνει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συνεχεία η υπόθεση θα πάει σε Ευρωπαίο ανακριτή, εντεταλμένο στην Ελλάδα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού, Διονύσης Βέρρας, ανέφερε ότι η υπόθεση είναι ποινική και δεν έχει πολιτική διάσταση.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη ποινική δίωξη εναντίον του πελάτη του.

Εν τω μεταξύ, η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό διεξάγεται για δεύτερη ημέρα υπό τη σκιά του νέου σκανδάλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.