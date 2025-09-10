«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ, το πολεμάω και το αποστρέφομαι», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του γιατρού που φέρεται να ζήτησε χρήματα προκειμένου να προσέξει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και είχε υπό την επίβλεψή του.

«Το να ζητάς φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από μία υπηρεσία που προσφέρει το ΕΣΥ δωρεάν με εκβιασμό», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο ίδιος έχει προσφέρει στους γιατρούς το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο.

Ο κύριος Γεωργιάδης κάλεσε επίσης τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει άμεσα, εάν η θέση του ταυτίζεται με αυτή που εξέφρασε η βουλευτής Έλενα Ακρίτα ότι δεν πρέπει να τεθεί ο γιατρός με αναστολή καθηκόντων, όπως και έγινε από τη διοίκηση του Ιπποκρατείου, έως ότου λήξει η δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν οι πρώτες απαντήσεις ασθενών από το σύστημα αξιολόγησης του ΕΣΥ. Ανέφερε ότι ένα από τα ερωτήματα είναι πόση ώρα περίμεναν οι πολίτες στην εφημερία και από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι το 50% περίμενε κάτω από μια ώρα.

Υπογράμμισε ότι στα μεγάλα νοσοκομεία όπως το Γεννηματάς από τις δέκα ώρες αναμονής πριν ενάμιση χρόνο, έχουμε φτάσει στις πεντέμισι και στόχος είναι να μειωθεί στις 4 ώρες.

Δήλωσε ακόμη ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει μπει το βραχιολιάκι σε όλα τα νοσοκομεία.

Έχει μπει σε 30 νοσοκομεία και έχει αλλάξει την εικόνα της εφημερίας ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η πρόοδος στο ΕΣΥ είναι εμφανής προσθέτοντας ότι επιθεωρητές μεταβαίνουν σε κάθε νοσοκομείο και ελέγχουν την ποιότητα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι σε δυο χρόνια, αρχές του 2027 θα έχει κατασκευαστεί νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη με χρηματοδότηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο θα αποτελεί ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα

Τέλος, όσον αφορά τα ενέσιμα σκευάσματα Ozempic και Mounjaro και την δωρεάν χορήγησή τους σε κάποιες κατηγορίες συμπολιτών παρέπεμψε στις δηλώσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν οι όροι ώστε σε κάποιους πολίτες με χρόνια προβλήματα παχυσαρκίας να διατίθενται δωρεάν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.