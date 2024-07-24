Στον ΣΚΑΪ ήταν φιλοξενούμενος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε για το μπλόκο στη συνταγογράφηση για ιδιώτες γιατρούς, εφόσον δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία.

«Έχει αδικηθεί η νομοθετική μας πρωτοβουλία γιατί επικεντρώνεται η κοινή γνώμη σε ένα άρθρο το οποίο είναι μια σειρά από προηγούμενα άρθρα στο ίδιο νομοσχέδιο. Δηλαδή στο ν/σ που ψηφίζουμε βάζουμε αύξηση του επιδόματος στα 2.100 ευρώ στο γιατρό που θα πάει από την ηπειρωτική χώρα σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή μέσα στο καλοκαίρι έως τρεις μήνες», ανέφερε αρχικά ο υπουργός, προσθέτοντας:

«Αυξάνουμε και τον αριθμό των άγονων περιοχων, αλλά και αυξάνουμε κατά πολύ τις οικονομικές απολαβές των γιατρών που υπηρετούν στα άγονα. Δηλαδή ένας γιατρός θα παιρνει 7.100 ευρώ παραπάνω το χρόνο με τον νέο νόμο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε πως επικοινώνησε με ιατρικούς συλλόγους σε Ξάνθη, Δράμα, Σπάρτη και άλλες περιοχές, και υπάρχει διάθεση από ιδιώτες γιατρούς να συμβάλλουν εθελοντικά στις εφημερίες, όπως εξήγησε.

«Εάν υπάρξει συνέχεια, τότε είναι πιθανό να μην ενεργοποιήσουμε τις κυρώσεις εις βάρος γιατρών που θα αρνηθούν να εργαστούν στα νοσοκομεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.