Η Φινλανδία φιλοξενεί άσκηση του πυροβολικού μεγάλης κλίμακας που οργανώνεται από το NATO για πρώτη φορά, αφότου η χώρα εντάχθηκε στη δυτική στρατιωτική συμμαχία την περασμένη χρονιά.

Τα γυμνάσια - στα οποία χρησιμοποιούνται πραγματικά πυρά - ξεκίνησαν χθες Κυριακή.

Η άσκηση διεξάγεται στη βόρεια Λαπωνία κι εγγράφεται στο πλαίσιο ευρύτερων γυμνασίων του πυροβολικού, που έχουν βαφτιστεί «Dynamic Front 25» κι είναι τα μεγαλύτερα που οργανώθηκαν ποτέ στην Ευρώπη.

French troops fire artillery, at ex. Dynamic Front 25 in Finland (Nov 2024)



[C: 1st Sgt. Jacob Connor / 5th MPAD / U.S. Army] pic.twitter.com/JU3c7ADyTW — SgtBlitz🇫🇮 (@SgtBlitz_fi) November 18, 2024

Είναι η πρώτη φορά που οι ένοπλες δυνάμεις των συμμάχων στο NATO εκπαιδεύονται σε βολές πυροβολικού ευρείας κλίμακας στο φινλανδικό έδαφος, λιγότερα από 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Ως και 3.600 στρατιωτικοί της Φινλανδίας, των ΗΠΑ, της Σουηδίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων κρατών μελών του NATO έκαναν ασκήσεις καθώς το υγρό ψύχος επικρατεί πλέον στα αχανή αρκτικά τοπία της Λαπωνίας.

Το πεδίο βολών και εκπαίδευσης αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

More than 1,800 U.S. and 3,700 multi-national service members come together for Dynamic Front 25. This joint exercise demonstrates @NATO’s ability to share fire mission target information and builds unit readiness in a complex joint, multinational environment. pic.twitter.com/ioZUXocsHS — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 16, 2024

Η περιοχή και οι επικρατούσες συνθήκες «είναι ο λόγος» ακριβώς που σύμμαχοι θέλουν να κάνουν γυμνάσια εκεί, σημείωσε ο φινλανδός συνταγματάρχης (ΠΒ) Γιάνε Μακίταλο, διευθυντής των γυμνασίων.

Οι ασκήσεις επιτρέπουν «ανταλλαγές πολυμερών τακτικών πυρών για το πυροβολικό μάχης» και ταυτόχρονα την εκπαίδευση των μονάδων στην αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών και των διαφόρων τοπίων στην αρκτική ζώνη, εξήγησε ο συνταγματάρχης Μακίταλο.

Η Φινλανδία, που μοιράζεται σύνορα 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, εντάχθηκε στο NATO τον Απρίλιο του 2023, βάζοντας τέλος στις δεκαετίες που παρέμεινε αδέσμευτη, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Φινλανδία έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023. Το Ελσίνκι κατηγόρησε τη Μόσχα πως οργάνωνε ροές παράτυπων μεταναστών για να αποσταθεροποιήσει τη νορδική χώρα.

Πέρα από τις ασκήσεις πυρός στη Φινλανδία, θα γίνουν παρόμοιες στην Εσθονία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία και στην Πολωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.