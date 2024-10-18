Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Μέδουσα-13» στο πλαίσιο της οποίας έχουν αναπτυχθεί στο Αιγαίο σημαντικές ναυτικές δυνάμεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε στα social media το ΓΕΕΘΑ:

Η άσκηση θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024, με μια αμφίβια αποβατική ενέργεια στο Μάλεμε Χανίων, στην οποία θα «πρωταγωνιστήσουν» στελέχη από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.