Γερμανία: Στάσεις εργασίας χιλιάδων εργαζόμενων στην Volkswagen ενόψει των διαπραγματεύσεων για τις νέες συλλογικές συμβάσεις

Περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι σε εργοστάσια της Volkswagen στην Γερμανία προχώρησαν σήμερα σε προειδοποιητικές στάσεις εργασίας, ενόψει των διαπραγματεύσεων για τις νέες συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να είναι οι δυσκολότερες εδώ και δεκαετίες για την εταιρία που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε βαθιά κρίση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδικάτου IG Metall, στάσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στα εννέα από τα δέκα σημεία παραγωγής εντός Γερμανίας, ενώ στα κεντρικά του Βόλφσμπουργκ οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του εκτελεστικού συμβουλίου της VW, φωνάζοντας «Έτοιμοι για απεργία, σε όλη τη χώρα», καθώς το Σαββατοκύριακο έληξε η περίοδος «εργασιακής ειρήνης» μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας. Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, η επικεφαλής του συμβουλίου εργασίας του Ομίλου, Ντανιέλα Καβάλο, κάλεσε τους μετόχους της εταιρίας να συνεισφέρουν περισσότερο προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία. «Απαιτούμε από τον καθένα να κάνει το καθήκον του. Η Volkswagen ήταν πρόσφατα μια μηχανή τεράστιου κέρδους. Τώρα που δυσκολεύεται, οι οικογένειες των ιδιοκτητών πρέπει να κάνουν όσα τους αναλογούν», δήλωσε η κυρία Καβάλο.

Οι στάσεις εργασίας, οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις εκτός του Όσναμπρουκ, διαρκούν δύο ώρες και επαναλαμβάνονται σε κάθε βάρδια, ενώ η παραγωγή συνεχίζεται κανονικά. Η διένεξη αφορά τις αποδοχές περίπου 120.000 εργαζόμενων στα εργοστάσια της Volkswagen και οι κινητοποιήσεις είναι οι πρώτες στον Όμιλο από το 2018. «Εάν χρειαστεί, αυτή θα είναι η πιο σκληρή μάχη συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχει δει ποτέ η Volkswagen», δήλωσε ο επικεφαλής της IG Metall για την Κάτω Σαξονία Τόρστεν Γκρέγκερ, τονίζοντας ότι η διάρκεια και η ένταση της διαμάχης εξαρτάται από την στάση που θα τηρήσει η VW στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εταιρία από την πλευρά της δήλωσε ότι σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία και πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή μια φιλική λύση.

Την περασμένη εβδομάδα το συνδικάτο IG Metall παρουσίασε το δικό του σχέδιο εξοικονόμησης 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προτείνοντας ταυτόχρονα μια πιθανή αύξηση μισθού, η οποία ωστόσο δεν θα καταλήξει στους εργαζόμενους, αλλά σε ειδικό ταμείο. Σε αντάλλαγμα, η VW θα πρέπει να ακυρώσει τα σχέδια για κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις για λειτουργικούς λόγους. Η πρόταση απορρίφθηκε από την εργοδοσία ήδη την Παρασκευή, τονίστηκε ωστόσο η επιθυμία της εταιρίας να παραμείνει σε διάλογο με τους εργαζόμενους. Το νέο ραντεβού των δύο πλευρών ορίστηκε για τις 9 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

